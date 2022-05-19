Galatasaray kulislerinde hareketli saatler yaşanıyor! Yeniden Fatih Terim sesleri





1 AY ÇALIŞABİLMİŞLERDİ

Özbek'in bugün resmi bir açıklama yaparak başkan adaylığını resmen açıklaması bekleniyor. Bu flaş gelişme sonrası Galatasaray'da büyük bir heyecan yaşanmaya da başladı. Dursun Özbek'in yeniden başkan seçilmesi durumunda ilk teknik direktör adayının Fatih Terim olacağı kulislerde yüksek sesle konuşuluyor. Başkanlık koltuğunda otururken 4. Fatih Terim dönemini başlatan isim olan Dursun Özbek, Ocak 2018'deki seçimi kaybettiği için tecrübeli teknik adamla sadece 1 ay çalışma şansı bulabilmişti. TAKVİM'in aldığı bilgilere göre şu anda Dursun Özbek'in kafasında net bir teknik adam ismi yok. Ancak Özbek'in net bir profil belirlediği ve başkan seçilmesi durumunda tercihini kesin olarak yerli teknik adamdan yana kullanmak istediği öğrenildi.