Dursun Özbek ve Fatih Terim... Galatasaray’da büyük heyecan! Efsane geri mi dönüyor?

Seçim ve yeni sezon hazırlıklarının başlangıcı arasında yaklaşık 3 haftalık bir süreç olduğunu dikkate alan Dursun Özbek'in yabancı bir teknik adamın böyle bir ortamda başarılı olamayacağını düşündüğü belirtiliyor.

TERİM'LE BERABER OKAN BURUK VE NURİ ŞAHİN DE LİSTEDE

Bu nedenle Özbek'in başkanlık koltuğuna oturması durumunda yerli bir teknik adam tercih edeceği ifade ediliyor. Böyle bir durumda listede Fatih Terim'le beraber, Okan Buruk ve Nuri Şahin'in yer alacağı öne sürülüyor.