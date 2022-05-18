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    • Spor
    • 18.05.2022 11:27
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    • 18.05.2022 11:43
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    Dursun Özbek ve Fatih Terim... Galatasaray’da büyük heyecan! Efsane geri mi dönüyor?

    Galatasaray'da Dursun Özbek ve Fatih Terim sesleri yeniden yükselmeye başladı. 11 Haziran’da yapılacak seçim öncesinde Galatasaray’da çok hareketli saatler yaşanıyor. Eski başkanlardan Dursun Özbek’in mevcut başkan adaylarından Metin Öztürk’ün birleşme kararı alması gündemi sarstı. Dursun Özbek’in yeniden başkan seçilmesi durumunda ilk teknik direktör adayının Fatih Terim olacağı kulislerde yüksek sesle konuşuluyor. İşte detaylar...

    ONUR ÖZKAN
    Özel haber
    Efsane geri mi dönüyor? | Özel Haber

    11 Haziran'da yapılacak seçim öncesinde Galatasaray'da çok hareketli saatler yaşanıyor. Eski başkanlardan Dursun Özbek'in mevcut başkan adaylarından Metin Öztürk'ün birleşme kararı alması gündemi sarstı.

    DURSUN ÖZBEK'İN ADAYI FATİH TERİM Mİ OLACAK?
    Özbek'in bugün resmi bir açıklama yaparak başkan adaylığını resmen açıklaması bekleniyor.

    Bu flaş gelişme sonrası Galatasaray'da büyük bir heyecan yaşanmaya da başladı. Dursun Özbek'in yeniden başkan seçilmesi durumunda ilk teknik direktör adayının Fatih Terim olacağı kulislerde yüksek sesle konuşuluyor.

    Başkanlık koltuğunda otururken 4. Fatih Terim dönemini başlatan isim olan Dursun Özbek, Ocak 2018'deki seçimi kaybettiği için tecrübeli teknik adamla sadece 1 ay çalışma şansı bulabilmişti.

    takvim.com.tr'nin aldığı bilgilere göre şu anda Dursun Özbek'in kafasında net bir teknik adam ismi yok. Ancak Özbek'in net bir profil belirlediği ve başkan seçilmesi durumunda tercihini kesin olarak yerli teknik adamdan yana kullanmak istediği öğrenildi.

        Seçim ve yeni sezon hazırlıklarının başlangıcı arasında yaklaşık 3 haftalık bir süreç olduğunu dikkate alan Dursun Özbek'in yabancı bir teknik adamın böyle bir ortamda başarılı olamayacağını düşündüğü belirtiliyor.

        TERİM'LE BERABER OKAN BURUK VE NURİ ŞAHİN DE LİSTEDE
        Bu nedenle Özbek'in başkanlık koltuğuna oturması durumunda yerli bir teknik adam tercih edeceği ifade ediliyor. Böyle bir durumda listede Fatih Terim'le beraber, Okan Buruk ve Nuri Şahin'in yer alacağı öne sürülüyor.

        Galatasaray'dan olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra sosyal medya üzerinden veda açıklaması yapan Fatih Terim'in olası bir teklife nasıl yaklaşacağı da merak konusu.

        Dursun Özbek'in listesinde yer alması beklenen ve Terim'e çok yakın olan Erden Timur'un başarılı teknik adamla ilgili kesin bir karar alınması halinde ikna için devreye gireceği gelen bilgiler arasında.

        Ancak Terim'in ismi gündeme gelmez ya da yapılan teklif kabul edilmezse bu kez Okan Buruk ve Nuri Şahin'le görüşme yapılacağı ifade ediliyor.
        Kulislerde konuşulanlara göre Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu arasında geçmesi beklenen seçimde, Özbek bir adım önde olacak.
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