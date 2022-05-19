Galatasaray'ın yıldızı Marcao Avrupa'nın zirvesinde! UEFA belirledi...

UEFA Avrupa Ligi'nin sahibi dün belli oldu. Rangers'ı penaltı atışları sonucunda deviren Eintracht Frankfurt kupayı müzesine götürdü.
UEFA nefesleri kesen finalin ardından turnuvanın en iyi 11'ini belirledi.
MARCAO LİSTEDE
Kadroda Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao da yer aldı.
Turnuvada oynadığı 8 maçta 7.55 puan ortalaması yakalayan Marcao en yüksek puana sahip futbolcu olmayı da başardı.
Sarı-Kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova'nın yer aldığı gruptan yenilgisiz lider çıkarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti.