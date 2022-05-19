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    • 19.05.2022 16:04
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    • 19.05.2022 16:05
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    Galatasaray'ın yıldızı Marcao Avrupa'nın zirvesinde! UEFA belirledi...

    Galatasaray'ın yıldızı Marcao'nun başarısı Avrupa'da da yankı buldu. UEFA nefesleri kesen finalin ardından turnuvanın en iyi 11’ini belirledi. Kadroda Galatasaray’ın Brezilyalı stoperi Marcao da yer aldı. İşte detaylar...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel haber
    Avrupa’nın zirvesinde! | Özel Haber

    UEFA Avrupa Ligi'nin sahibi dün belli oldu. Rangers'ı penaltı atışları sonucunda deviren Eintracht Frankfurt kupayı müzesine götürdü.

    UEFA nefesleri kesen finalin ardından turnuvanın en iyi 11'ini belirledi.

    MARCAO LİSTEDE
    Kadroda Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao da yer aldı.

    Turnuvada oynadığı 8 maçta 7.55 puan ortalaması yakalayan Marcao en yüksek puana sahip futbolcu olmayı da başardı.

    Sarı-Kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova'nın yer aldığı gruptan yenilgisiz lider çıkarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

    Ardından Barcelona ile eşleşen Galatasaray, İspanyol devine karşı müthiş bir direnç göstermesine rağmen 0-0 ve 2-1'lik skorlarla elenmişti.
    Nelsson ile savunmada müthiş bir uyum gösteren Marcao, Galatasaray'ın bu performansında en önemli pay sahiplerinden biri oldu.

        Gösterdiği performans sonrası 5 büyük ligden çok sayıda takımın transfer gündemine giren yıldız futbolcuya resmi teklif gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

        Bu sezon Galatasaray formasıyla 37 resmi maça çıkan Marcao'nun kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

        Transfermarkt verilerine göre Brezilyalı stoperin piyasa değeri tam 14 milyon Euro.
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