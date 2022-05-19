Galatasaray'ın yıldızı Marcao Avrupa'nın zirvesinde! UEFA belirledi...

Ardından Barcelona ile eşleşen Galatasaray, İspanyol devine karşı müthiş bir direnç göstermesine rağmen 0-0 ve 2-1'lik skorlarla elenmişti.

Nelsson ile savunmada müthiş bir uyum gösteren Marcao, Galatasaray'ın bu performansında en önemli pay sahiplerinden biri oldu.