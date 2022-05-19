PSG'den ayrılan kupa kazandı! Dikkat çeken istatistik

Fransız ekibi son yıllarda transfere büyük paralar harcasa da Avrupa kupalarında bir türlü istediği sonuca ulaşamadı. Bu süreçte Avrupa'da hiç kupa kazanamadı. Şampiyonlar Ligi'nde 2012-13 sezonundan 2015-2016 sezonuna kadar olan süreçte çeyrek finalden öteye geçemedi.