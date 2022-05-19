PSG'den ayrılan kupa kazandı! Dikkat çeken istatistik

Fransız ekibi son yıllarda transfere büyük paralar harcasa da Avrupa kupalarında bir türlü istediği sonuca ulaşamadı. Bu süreçte Avrupa'da hiç kupa kazanamadı. Şampiyonlar Ligi'nde 2012-13 sezonundan 2015-2016 sezonuna kadar olan süreçte çeyrek finalden öteye geçemedi.
2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında Şampiyonlar Ligi son 16 turunda kupaya veda ettiler. 2019-2020'de Bayern Münih ile final oynadılar ama hikaye yine mutlu sonla bitmedi. 2020-2021 sezonunda yarı finalde Manchester City'ye elenerek elendiler. Bu yıl ise son 16 turunda Real Madrid'e kaybettiler.
900 milyon Euro takım değeri olan PSG, Lionel Messi, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma, Nuno Mendes, Georginio Wijnaldum ve Sergio Ramos gibi yıldızları transfer etmesine rağmen Devler Ligi'nde hedefini tutturamadı... Aynı PSG, Fransa'da ise kupaları toplamaya devam ediyor.