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    • Spor
    • 19.05.2022 13:59
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    • 19.05.2022 13:59
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    PSG'den ayrılan kupa kazandı! Dikkat çeken istatistik

    2011 yılında Fransız devi Paris Saint Germain’nin hisselerinin yüzde 70’i Katar fonuna satıldı. 2011 yılında ise aynı fon Fransız devinin hisselerinin geri kalan kısmını satın aldı. Fransız devi o tarihten bu yana birçok yıldız ismi kadrosuna kattı. Dünya yıldızlarının neredeyse önemli bir kısmının yolu Paris’ten geçti.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | PSG’ye niyet onlara kısmet!

    Fransız ekibi son yıllarda transfere büyük paralar harcasa da Avrupa kupalarında bir türlü istediği sonuca ulaşamadı. Bu süreçte Avrupa'da hiç kupa kazanamadı. Şampiyonlar Ligi'nde 2012-13 sezonundan 2015-2016 sezonuna kadar olan süreçte çeyrek finalden öteye geçemedi.

    2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında Şampiyonlar Ligi son 16 turunda kupaya veda ettiler. 2019-2020'de Bayern Münih ile final oynadılar ama hikaye yine mutlu sonla bitmedi. 2020-2021 sezonunda yarı finalde Manchester City'ye elenerek elendiler. Bu yıl ise son 16 turunda Real Madrid'e kaybettiler.

    900 milyon Euro takım değeri olan PSG, Lionel Messi, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma, Nuno Mendes, Georginio Wijnaldum ve Sergio Ramos gibi yıldızları transfer etmesine rağmen Devler Ligi'nde hedefini tutturamadı... Aynı PSG, Fransa'da ise kupaları toplamaya devam ediyor.

        PSG, Avrupa'da kupaya hasret kalırken takımdan ayrılan isimlerin ise Avrupa kupası kazanması dikkatleri çekiyor. Son olarak PSG'den ayrılan kaleci Kevin Trapp Eintracht Frankfurt ile UEFA Avrupa Ligi kupası kazandı.

        PSG'den ayrılan isimlerden Thiago Silva ve Kingsley Coman Şampiyonlar Ligi, David Luiz, Zlatan İbrahimovic ve Kevin Gameiro ise UEFA Avrupa Ligi sevinci yaşadı.
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        Hegemonya Belgeseli
        Haberler Spor PSG'den ayrılan kupa kazandı! Dikkat çeken istatistik
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