UEFA Avrupa Ligi finalinde Eintracht Frankfurt ile Rangers karşılaşacak. Bu gece şampiyon olan, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde direkt gruplara kalacak ve kura çekimine seri başı olarak girecek. Peki, UEFA Avrupa ligi finali hangi kanalda? Eintracht Frankfurt - Rangers final maçı nasıl canlı izlenir, şifresiz mi? TV8, 5 frekans bilgileri nedir? İşte tüm merak edilenler!
Eintracht Frankfurt - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa Ligi finali şifresiz kanalda mı?
İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanacak Eintracht Frankfurt - Rangers finalini Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak ve hem TV8,5 (şifresiz) hem de dijital platform Exxen'den naklen yayınlanacak Avrupa Ligi finali ile ilgili tüm detaylar haberimizde olacak.
Eintracht Frankfurt - Rangers muhtemel 11'ler:
Eintracht Frankfurt: Trapp; Toure, Tuta, N'Dicka; Knauff, Sow, Rode, Kostic; Hauge, Kamada, Borre
Rangers: McGregor; Goldson, Lundstram, Bassey; Tavernier, Jack, Kamara, Barisic; Wright, Aribo, Kent