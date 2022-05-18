Trabzonspor Donanması Almanların dilinde

Trabzonspor'un Yenikapı'da yaptığı kutlamalara yaklaşık 370 bin taraftar katıldı… Geçtiğimiz cumartesi günü Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki şampiyonluk törenine ise 60 bin taraftar katıldı. Altay maçında ise 76 bin taraftar tribündeydi.

Karadeniz Fırtınası'na gönül veren taraftarlar, şampiyonluğun ilan edilmesinden sonra yurdun ve dünyanın her bölgesinde coşkuyu daha da şiddetli bir şekilde yaşamaya devam ediyor.