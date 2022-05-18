Trabzonspor Donanması Almanların dilinde

Almanya'nın ünlü dergisi Sport Bild, bu haftaki sayısında Karadeniz Fırtınası'nın kutlamalarına yer verdi. Karadeniz'de yapılan coşkulu kutlamalara 'Haftanın fotoğrafı' bölümünde yer verildi.
Bilindiği gibi 30 Nusan'da şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un kutlamaları dünyada ses getirmişti. O gece meydanda gerçekleştirilen kutlamalar 'Tomorrowland'ı bile gölgede bırakmıştı.
Trabzonspor'un şampiyonluk görüntüleri sonrası FIFA paylaşımda bulundu. FIFA, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bordo mavililerin denizden başlayan kutlamalarını paylaşarak, "Türkiye'de şampiyonluk böyle kutlanır, Trabzonspor ve taraftarları" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor'un Yenikapı'da yaptığı kutlamalara yaklaşık 370 bin taraftar katıldı… Geçtiğimiz cumartesi günü Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki şampiyonluk törenine ise 60 bin taraftar katıldı. Altay maçında ise 76 bin taraftar tribündeydi.
Karadeniz Fırtınası'na gönül veren taraftarlar, şampiyonluğun ilan edilmesinden sonra yurdun ve dünyanın her bölgesinde coşkuyu daha da şiddetli bir şekilde yaşamaya devam ediyor.