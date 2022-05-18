Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi TFF'yi bombaladı: Hakem operasyonu eksik yapıldı!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, canlı yayında açıklamalarda bulundu. TFF'nin tüm kurumlarını istifaya davet eden Başkan Çebi, "Hepsi taraflı.Sorun, hakemler. Bu hakemler gitsin, genç hakemler gelsin dedik. Hakem operasyonuna dahlim olmamıştır. Ancak eksik ve yanlış yapıldı. Tamamı yapılmadığı için bu iş sulandırıldı. Özellikle çiçek verenler ve bu operasyonu doğru bulmayanlar, her hakem hatasının ardından mağdur olduğunu söyleyenlerdir." dedi.
Çebi'nin açıklamalarından satır başları;
Önümüzdeki seçimde aday olmak için resmi başvurumu yaptım.
Geldiğimizde kulüpte çok sıkıntılı durumlar vardı. Hiçbir şekilde kasaya bir kuruşun girmediği, ödemelerin 6 aydan fazladır yapılmadığı, kendimizi çok sıkıntılı bir süreçte Beşiktaş'ın başkanı olarak bulduk. Önce konuları anlamak, sonra sıkıntılı kontratların yükünü kaldırmak ve tüm bunları yaparken sportif başarıyı kovalamak bizim için çok önemliydi. Bunu başardığımızı düşünüyorum.
"KEŞKE DAHA ÇOK ADAY OLABİLSEYDİ"
28-29 Mayıs tarihlerinde Mali Genel Kurul ve Seçimli Olağan Genel Kurul var. Beşiktaş'ın gerçek sahibi olan genel kurul üyelerimizin verdiği karar, yaptıklarımızın ve yapamadıklarımızın göstergesi olacaktır. Beşiktaş marka değerini daha yukarı çıkarmak adına keşke daha çok aday olabilseydi. Bunu çok arzu ettim. Bunu defalarca söylememe rağmen şu anki durumda ben de dahil olmak üzere iki adayın girdiği bir seçim haline gelmiştir. Diğer arkadaşa teşekkür ediyorum ve kendisini tebrik ediyorum. Beşiktaş'ta görev yapmak için talip olanlara içtenlik teşekkür etmek bizim görevimizdir.
"4.5 MİLYAR TL KAÇINILMAZ SONDUR"
Göreve geldiğimiz dönemde borç 3.3 milyar TL idi. Şu anda borcun 4.5 milyar TL olduğunu görüyoruz. Faiz ve kur farklarını üstüne koyduğumuzda 4.5 milyar TL kaçınılmaz bir sondur.
Beşiktaş için amatör branşların çok önemi var. Geldiğimiz seneni başında 10 milyon euro civarı olan amatörlerin zararı, bir sonraki sene 5'e, son sene de 2 milyon euroya kadar indirilmiştir. Zamanla bunların bilançoya yansıyacağının bilinmesini çok önemsiyorum.
LJAJIC ÖRNEĞİ
Ljajic, Douglas ve birçok futbolcuyla imzalanan yıllık 3-4 milyon euroluk kontratlar gibi örneklere bakıldığında ana borçların nereden kaynaklandığını görmemek mümkün değil.
Bu stadın iskanı yoktu. Bu stadın iskanını almak da bize nasip oldu. Ayrıca Akatlar ve Süleyman Seba tesisleri yenilenmiştir.
SERGEN YALÇIN DÖNEMİNE TEŞEKKÜR
Pandemi gibi bir dönemde 3 kupa aldık. O dönemki hocamıza, oyuncularımıza, yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Şampiyonlar Ligi'ne de gittik. Maalesef talihsiz bir süreç geçirdik ve puan alamadık. Hakem hataları, direklere çarpan toplar, şanssızlıklar ve sakatlıklar bizi kötü etkiledi. Kaliteli bir kadro kurmuştuk ancak şanssızlıklar, engellemeler, siz ne derseniz deyin başarıya engel oldu.
Gelecek dönemde genç oyuncularla, maliyeti düşük uzun vadeli bir planla yenilenen kadrosu ile bir süreç başlatmak istiyouz. Ersinler, Rıdvanlar, Serdarlar, Güvenlerle devam edecek ve yenilerini bulacak, çıkaracağız. Sabır göstererek Beşiktaş'ı hazırlayacağız.
SORU - CEVAP BÖLÜMÜ
Yeni sezon için nasıl bir transfer bütçeniz olacak? Yıldız golcü beklentisi var ne düşünüyorsunuz? Rıdvan Yılmaz için de teklifler olduğunu biliyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz?
Uçuk kaçık bütçeler yok. Yıldız almak çok kolaydır. Parayı veriyorsunuz, borcu yapıyorsunuz, eve gidiyorsunuz. Sonra sizden gelenler acısını çekiyor. Yıldız almak değil hedefimiz yıldız yaratmak olmalıdır. 20 kişilik takımda 3-4 tane kreatif, genç oyunculara örnek olacak oyuncular olacaktır. Özellikle santrforda bunu tercih ediyorum.
Genç oyuncularımıza teklifler geliyor. Kafamızdaki rakamları almadığımız sürece hiçbir çocuğumuz gitmeyecek. Şu an çok iyiler ve çok daha iyi olacaklar.
SPOR YASASINA DESTEK
Durum geldiğimiz gün de zordu, şu anda da zor. Yalnızca şu an daha sağlıklı kontratlarımız var. Gelen yükün büyük parçası, buz dağının görünmeyen tarafı yerinde duruyor. Bu ağır sorunun daha fazla büyümemesi ve hafifletilmesi adına Spor Yasası çıkmıştır. Bunu yapanları eleştirmek haddimize değil. Biz bunu hak ettik. 100 yıllık camiaları çok büyük borçların altına soktur. Gelirler, borçların altındadır. Bunu sürdürülebilir değil. Biz de zorluklar için buradayız. Belki de bunun için aday sayısı az çıkmıştır. Bazıları iyi yönetmediğimi düşünmelerine karşın göreve talip olmadılar. Spor Yasası doğru ve bizi çok zorlayacaktır. Ancak bazı konularda problemler var. Yöneticilerin borç verip alma konusunda kısıtlamalar doğru değil. Zaman içerisinde bunların telafi edileceğini düşünüyorum.
"HAKKIN OLANIN 10 KATINI İSTEYEMEZSİN"
Gençlerle yapılacak sözleşmeler yapılır. Ancak Beşiktaş'ın menfaatlerine zarar verilecek şekilde yapılmaz. Bir teklif geldi diye hakkın olanın 10 katını isteyemezsin. Bunu çocuklarımız yapmıyor ancak menajerler yapıyor. Bizim ilkelerimize, ücret politikalarımıza uydukları takdirde imzayı atarız. Beklemeyiz biliriz, bekletmeyi de biliriz.
TARAFTAR TOKEN TARTIŞMALARI
Token olayına neden girmedik? Diğer kulüplerin bu konularda öyle bahsettiğiniz gibi gelirler elde ettiğini düşünmüyorum. Bu konuda bilgi eksiğiniz var. Bu konuyu delege ettim ekibime, ben de karar vereceğim son aşamada ancak halen bekletiyoruz. Taraftar Token konusunda benim taraftarım bu token'ı aldığında bundan mağdur olmamalı. Bu konuda sık dokuyoruz biraz. Ama Beşiktaş bu işi beceremedi diye bir algı yaratılıyor.
TÜRK FUTBOLUNUN KURTULMASI İÇİN HAKEMLİK MÜESSESESİ SİL BAŞTAN YENİLENMELİ
Hakemlerle ilgili elinizi masaya vurduğunuzda, her maçtan sonra bağırdığınızda hakem problemini çözüyor olsaydınız, şu an halen konuşuluyor olur muydu? Demek ki sorun böyle çözülmüyor. TFF ve MHK Başkanı'nın istifa etmesini istemekle bu sorun çözülmez. Sorun hakemlerde. Genç hakemler gelmeşi. Hata yapacaksa genç hakemler yapsın.
TFF VE KURULLARINI İSTİFAYA DAVET ETTİ
Bir operasyon yapıldı. Ancak eksik yapıldı. Beşiktaş'a zarar verenlerden kalanlar oldu. Eksik yapıldığı için operasyon gereken meyvesini veremedi. Eski hakemlerin hepsiyle vedalaşılmalı. Genç hakemlerin önü açılmalı. Demek ki ben üzerime düşeni yapmışım. Bizi eleştirecek şey bulamadıkları için hakem üzerinden yürüyorlar. Hakemler hata yaptılar, puan kayıplarına sebep oldular ancak ben bunun ilgili mücadelemi verdim. Yapılan operasyon da bunun ispatı. Eksik yapıldığı için sorunlar tam çözülmedi. Umarım yeni gelen yönetim bu sorunlar düzelir. Hatta TFF'nin tüm kurullara sesleniyorum. Hepiniz istifa edin. Hepsi taraflıdır. Hakem ve kurulları değişelim.