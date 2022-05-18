Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi TFF'yi bombaladı: Hakem operasyonu eksik yapıldı!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, canlı yayında açıklamalarda bulundu. TFF'nin tüm kurumlarını istifaya davet eden Başkan Çebi, "Hepsi taraflı.Sorun, hakemler. Bu hakemler gitsin, genç hakemler gelsin dedik. Hakem operasyonuna dahlim olmamıştır. Ancak eksik ve yanlış yapıldı. Tamamı yapılmadığı için bu iş sulandırıldı. Özellikle çiçek verenler ve bu operasyonu doğru bulmayanlar, her hakem hatasının ardından mağdur olduğunu söyleyenlerdir." dedi.

Çebi'nin açıklamalarından satır başları;

Önümüzdeki seçimde aday olmak için resmi başvurumu yaptım.

Geldiğimizde kulüpte çok sıkıntılı durumlar vardı. Hiçbir şekilde kasaya bir kuruşun girmediği, ödemelerin 6 aydan fazladır yapılmadığı, kendimizi çok sıkıntılı bir süreçte Beşiktaş'ın başkanı olarak bulduk. Önce konuları anlamak, sonra sıkıntılı kontratların yükünü kaldırmak ve tüm bunları yaparken sportif başarıyı kovalamak bizim için çok önemliydi. Bunu başardığımızı düşünüyorum.

"KEŞKE DAHA ÇOK ADAY OLABİLSEYDİ"

28-29 Mayıs tarihlerinde Mali Genel Kurul ve Seçimli Olağan Genel Kurul var. Beşiktaş'ın gerçek sahibi olan genel kurul üyelerimizin verdiği karar, yaptıklarımızın ve yapamadıklarımızın göstergesi olacaktır. Beşiktaş marka değerini daha yukarı çıkarmak adına keşke daha çok aday olabilseydi. Bunu çok arzu ettim. Bunu defalarca söylememe rağmen şu anki durumda ben de dahil olmak üzere iki adayın girdiği bir seçim haline gelmiştir. Diğer arkadaşa teşekkür ediyorum ve kendisini tebrik ediyorum. Beşiktaş'ta görev yapmak için talip olanlara içtenlik teşekkür etmek bizim görevimizdir.

"4.5 MİLYAR TL KAÇINILMAZ SONDUR"

Göreve geldiğimiz dönemde borç 3.3 milyar TL idi. Şu anda borcun 4.5 milyar TL olduğunu görüyoruz. Faiz ve kur farklarını üstüne koyduğumuzda 4.5 milyar TL kaçınılmaz bir sondur.