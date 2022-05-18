Şampiyonların Halil Akbunar savaşı! Transfer yarışı kızıştı...

Süper Lig'de mücadele eden 5 şampiyon takım olan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in Halil Akbunar için devrede olduğu ve deneyimli kanat oyuncusunun transferi adına nabız yoklamaya başladığı ortaya çıktı.

Galatasaray'ın daha önce temasta bulunduğu Halil için yaşanan yönetim belirsizliği sebebiyle transferde geride kaldığı öğrenilirken, özellikle Fenerbahçe ve Trabzonspor'un 29 yaşındaki kanat oyuncusunun transferinde en istekli ve hazır takımlar olduğu konuşuluyor.