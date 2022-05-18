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    Şampiyon Trabzonspor'un Başkanı Ahmet Ağaoğlu ilk röportajını TAKVİM'e verdi: Diğerleri hoca ararken biz her şeyi tamamladık

    Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TAKVİM'e özel açıklamalar yaptı. Şampiyonluğun hikayesini anlatan Ağaoğlu, "Geçen sene biz her şeyi tamamladığımızda ligde daha hocası, transfer listesi belli olmayan takımlar vardı. Bizim her şeyimiz hazırdı. Şampiyonluk daha önce de gelebilirdi. Herkesten önce yol aldık. Hocanın programı doğrultusunda hareket ettik." dedi. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın getirdiği yapılandırmanın kulüpleri kurtardığına dikkat çeken Ağaoğlu, "Dönemin Maliye ve Hazine Bakanı Sayın Berat Albayrak'ın öncülük ettiği Bankalar Birliği anlaşması kulüpler için dönüm noktasıydı." ifadelerini kullandı.

    Erken yol aldık
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    Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TAKVİM'e özel açıklamalar yaptı... Şampiyonlukla ilgili planlamaya dikkat çeken başkan Ağaoğlu, "Türk futbolunda özellikle bazı kulüplerin felsefesi şu; 'Kervan yolda düzülür' yani bu yola çıkalım da işte eksiklerimizi görüp ona göre tamamlarız. Biz de aslında kervanı yolda düzdük ama biz yola hepsinden önce çıktık. Hocanın programı doğrultusunda hareket ettik. Hocamızın kadroda görmek istediği oyuncuların neredeyse hepsiyle anlaşmıştık. Listesinin yüzde 80'inini tamamlamıştık. Sadece daha sonra Hamsik, Cornelius ve Siopis katıldı. Biz sezon başındaki hazırlık kampına hocamızın kafasındaki yani planladığı kadroyla başladık. Geçen sene biz her şeyi tamamladığımızda ligde daha hoca, transfer listesi belli olmayan takımlar vardı. Bizim ise her şeyimiz hazırdı" dedi.



    DAHA ÖNCE ŞAMPİYON OLABİLİRDİK
    Başkan Ağaoğlu, "2019-2020 sezonunda şampiyonluğun kaybedilmesi ile hemen akabinde UEFA Avrupa kupalarından men cezası verdi... Bununla birlikte hem finansal anlamda hem de kadro oluşumu anlamında çok büyük sıkıntılar yaşadık. Yani oradaki en büyük etken oydu belki bu şampiyonluk daha önceden de gelebilirdi ama yaşamış olduğumuz olumsuzluk hem sportif tarafı hem de finansal tarafı, belirli ölçüde de idari yönetim tarafını olumsuz etkiledi. Ama işte oradan dönmeyi başardık. Ve 1 yıl içerisinde toparlandık" şeklinde konuştu.



    YENİ SEZON İÇİN DE ÇALIŞIYORUZ
    Ağaoğlu, gelecek sezon için de planlamalarını şimdiden yaptıklarını belirtirken, "Nwakaeme'ye verebileceğimiz en yüksek teklifi verdik. Ondan cevap bekliyoruz. Oyuncularla alakalı olarak verilen listenin tamamıyla görüşüyoruz. Transferde bitme noktasına gelen oyuncular var. Transferler yüzde 30-40 oranında bitti. Muhtemel gidebilecek oyuncular konusunda teklif geldiğinde alternatifleri ile ilgili de çalışma yapıyoruz. Mümkün olduğunca kadroyu koruyamaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.



        AHMET AĞAOĞLU ŞAMPİYONLUK DUVARINDAKİ BİR TUĞLADIR
        Ahmet Ağaoğlu bu şampiyonluk duvarında sadece duvardaki bir tuğladır... O tuğlaların üst üste koyarak geldik biz. Şimdi bütün bunları göz ardı edemezsiniz... Transferden sorumlu isimler Ahmet Ağaoğlu, Ertuğrul Doğan ve Abdullah Avcı'dır evet doğru. Ama sadece bize düşen görev ve bu bir bütün aslında...



        ERTUĞRUL DOĞAN'IN KATKISI ÇOK BÜYÜK
        Ertuğrul bey ile çok iyi bir uyum içerisinde çalıştık. Zaman ilerledikçe de ikimizde şunu gördük aynı paralelde düşünüyoruz. Ertuğrul Doğan çok iyi bir Trabzonsporlu. Trabzonspor'un gayreti için her şeyi yapan bir arkadaşımız. Zaman zaman bu 4 yıllık süre içerisinde çok sıkıntılı süreçlerden geçerken zorlansak dahi üzerinden geçmemizde çok büyük bir pay sahibi.



        BİZ BAŞKALARINA FATURA ÇIKARMADIK!
        Şampiyonlar Ligi'nde olmamız şart. Katılırsak alacağımız para 1 yıllık maliyetimiz. Trabzonspor planlayarak, programlayarak, o programa sadık kalarak, camiasına hayal satmayıp, koymuş olduğu hedefe hep birlikte inandığı için camiayı bu şekilde konsolide ettiği için başarılı oldu. Biz hiçbir zaman kendi eksiklerimizden hatalarımızdan kaynaklanan olumsuzlukları başkalarına fatura etmedik.



            BERAT ALBAYRAK'IN GETİRDİĞİ YAPILANDIRMA HERKESİ KURTARDI
            "Dönemin Maliye ve Hazine Bakanı Sayın Berat Albayrak'ın öncülük ettiği Bankalar Birliği anlaşması kulüpler için dönüm noktasıydı. Albayrak şunları sağladı... Her şeyin ötesinde sürekli olarak UEFA'nın denetiminde olan ve yaramaz çocuğu görünümündeki kulüplerimiz belirli bir mali disipline kavuştu, borçları yapılandı ve disiplin altına alındı. Bu UEFA'da çok ciddi bir rahatlama yarattı. Bu süreç UEFA'nın finansal anlamda Türk futbolunda değişim noktası olarak algıladığı bir süreç oldu. Tabii ki biz özellikle Trabzonspor olarak imzalamış olduğumuz yeniden yapılandırma sözleşmesine fazla riayet eden en hassas davranan ve gelir-gider dengemizi de o doğrultuda dengelemeye çalışan bir kulüptük. Ve buna olağanüstü hassasiyet gösteren bir kulüp olduk"



            ÇOK ACI ÇEKTİK HALA ÇEKTİRİYORLAR
            Biz çok şehit verdik, çok acı çektik. Hiçbir camia bunları yaşamadı. Ve çektirmeye de devam ediyorlar... Şampiyonluk Allah'ın takdiridir. Kulüp başkanlığı da Allah'ın takdiridir. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. (Gözleri doldu) Bu takımın arkasından koşarken hayatını kaybeden trafik kazası geçirenler oldu. Biz çok şehit verdik, çok acı çektik. Hiçbir camia bunları yaşamadı. Ve çektirmeye de devam ediyorlar. Onları da vicdanları ile baş başa bırakıyorum. Bu kadar acı çeken camianın yüreklerine bir nebze su dökebildiysek ne mutlu bize... (Yunus Emre SEL)

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