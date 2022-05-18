Şampiyon Trabzonspor'un Başkanı Ahmet Ağaoğlu ilk röportajını TAKVİM'e verdi: Diğerleri hoca ararken biz her şeyi tamamladık

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TAKVİM'e özel açıklamalar yaptı... Şampiyonlukla ilgili planlamaya dikkat çeken başkan Ağaoğlu, "Türk futbolunda özellikle bazı kulüplerin felsefesi şu; 'Kervan yolda düzülür' yani bu yola çıkalım da işte eksiklerimizi görüp ona göre tamamlarız. Biz de aslında kervanı yolda düzdük ama biz yola hepsinden önce çıktık. Hocanın programı doğrultusunda hareket ettik. Hocamızın kadroda görmek istediği oyuncuların neredeyse hepsiyle anlaşmıştık. Listesinin yüzde 80'inini tamamlamıştık. Sadece daha sonra Hamsik, Cornelius ve Siopis katıldı. Biz sezon başındaki hazırlık kampına hocamızın kafasındaki yani planladığı kadroyla başladık. Geçen sene biz her şeyi tamamladığımızda ligde daha hoca, transfer listesi belli olmayan takımlar vardı. Bizim ise her şeyimiz hazırdı" dedi.