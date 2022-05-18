Şampiyon Trabzonspor'un Başkanı Ahmet Ağaoğlu ilk röportajını TAKVİM'e verdi: Diğerleri hoca ararken biz her şeyi tamamladık

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TAKVİM'e özel açıklamalar yaptı... Şampiyonlukla ilgili planlamaya dikkat çeken başkan Ağaoğlu, "Türk futbolunda özellikle bazı kulüplerin felsefesi şu; 'Kervan yolda düzülür' yani bu yola çıkalım da işte eksiklerimizi görüp ona göre tamamlarız. Biz de aslında kervanı yolda düzdük ama biz yola hepsinden önce çıktık. Hocanın programı doğrultusunda hareket ettik. Hocamızın kadroda görmek istediği oyuncuların neredeyse hepsiyle anlaşmıştık. Listesinin yüzde 80'inini tamamlamıştık. Sadece daha sonra Hamsik, Cornelius ve Siopis katıldı. Biz sezon başındaki hazırlık kampına hocamızın kafasındaki yani planladığı kadroyla başladık. Geçen sene biz her şeyi tamamladığımızda ligde daha hoca, transfer listesi belli olmayan takımlar vardı. Bizim ise her şeyimiz hazırdı" dedi.
DAHA ÖNCE ŞAMPİYON OLABİLİRDİK
Başkan Ağaoğlu, "2019-2020 sezonunda şampiyonluğun kaybedilmesi ile hemen akabinde UEFA Avrupa kupalarından men cezası verdi... Bununla birlikte hem finansal anlamda hem de kadro oluşumu anlamında çok büyük sıkıntılar yaşadık. Yani oradaki en büyük etken oydu belki bu şampiyonluk daha önceden de gelebilirdi ama yaşamış olduğumuz olumsuzluk hem sportif tarafı hem de finansal tarafı, belirli ölçüde de idari yönetim tarafını olumsuz etkiledi. Ama işte oradan dönmeyi başardık. Ve 1 yıl içerisinde toparlandık" şeklinde konuştu.
YENİ SEZON İÇİN DE ÇALIŞIYORUZ
Ağaoğlu, gelecek sezon için de planlamalarını şimdiden yaptıklarını belirtirken, "Nwakaeme'ye verebileceğimiz en yüksek teklifi verdik. Ondan cevap bekliyoruz. Oyuncularla alakalı olarak verilen listenin tamamıyla görüşüyoruz. Transferde bitme noktasına gelen oyuncular var. Transferler yüzde 30-40 oranında bitti. Muhtemel gidebilecek oyuncular konusunda teklif geldiğinde alternatifleri ile ilgili de çalışma yapıyoruz. Mümkün olduğunca kadroyu koruyamaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.