Luis Campos’un ayrılık kararı alması Xeka ve Vecino transferini olumsuz etkiledi

Yaşanan yönetimsel sıkıntılar nedeniyle Galatasaray'a veda eden Luis Campos'un ayrılık kararı şok etkisi yaratmıştı. Dünyanın en önemli futbol adamlarından biri olan Campos'un Sarı-Kırmızılılar'la yollarını ayırması yeni sezon öncesi yapılan transfer çalışmalarını da çok olumsuz etkiledi.
YÜZ YÜZE GÖRÜŞTÜ
Alınan bilgilere göre Campos, Lille ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Xeka ile her konuda anlaşma sağladı. Fransız kulübünde görev yaptığı sırada beraber çalıştığı Portekizli orta alan oyuncusuyla yüz yüze görüşen Campos'un 5 büyük ligden önemli teklifler almasına rağmen işi bitirmeyi başardı. Ancak yaşanan son gelişmelerin ardından Xeka'nın Galatasaray'a gelmekten vazgeçtiği ve bunu da menajeri aracılığıyla Sarı-Kırmızılılar'a ilettiği belirlendi. Yine Campos'un sezon sonunda Inter'den ayrılacak olan Matias Vecino'nun transferinde de önemli bir mesafe kat ettiği ortaya çıktı.
SORUNLAR BİTEBİLİRDİ
Ancak Galatasaray'daki kaotik ortam sonrası Uruguaylı orta alan oyuncusuyla görüşmelerin de sona erdiği belirtiliyor. Sarı-Kırmızılılar, Xeka ve Vecino'yu transfer etmesi halinde orta alanda yaşadığı sıkıntıları büyük oranda çözmüş olacaktı. Ancak Luis Campos'un vedası sonrası iki transfer de yatmış oldu.