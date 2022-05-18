Luis Campos’un ayrılık kararı alması Xeka ve Vecino transferini olumsuz etkiledi





YÜZ YÜZE GÖRÜŞTÜ

Alınan bilgilere göre Campos, Lille ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Xeka ile her konuda anlaşma sağladı. Fransız kulübünde görev yaptığı sırada beraber çalıştığı Portekizli orta alan oyuncusuyla yüz yüze görüşen Campos'un 5 büyük ligden önemli teklifler almasına rağmen işi bitirmeyi başardı. Ancak yaşanan son gelişmelerin ardından Xeka'nın Galatasaray'a gelmekten vazgeçtiği ve bunu da menajeri aracılığıyla Sarı-Kırmızılılar'a ilettiği belirlendi. Yine Campos'un sezon sonunda Inter'den ayrılacak olan Matias Vecino'nun transferinde de önemli bir mesafe kat ettiği ortaya çıktı.