Fransızlar genç yıldız Ersin Destanoğlu için yeni rakam belirledi!

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Beşiktaş'ta son dönemde gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına giren Ersin Destanoğlu Fransızların radarında... Ligue 1 ekiplerinden Nice sezon başından beri genç kaleciyi transfer etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Fransızlar, yeni bir teklifle Beşiktaş'ın kapısını çaldı. Yeni teklifin ise 7 milyon Euro olduğu öğrenildi. Siyah- Beyazlılar ise bu rakamın 10 milyon Euro'ya çıkmasını istiyor. Fransızların vereceği cevap merakla bekleniyor. 21 yaşındaki kalecinin Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. Bu sezon 41 karşılaşmada forma giyen Ersin Destanoğlu 55 gol yerken 12 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı. 2018 yılında 50 bin Euro piyasa değeri olan Siyah- Beyazlılar'ın file bekçisinin şimdiki değeri ise 10 milyon Euro... Beşiktaş'ın altyapısından yetişen yıldız oyuncu geçen sezon şampiyonlukta önemli pay sahibi olmuştu. Genç yıldız sakatlığı nedeniyle Göztepe ile oynanan son lig maçında forma giymemişti.