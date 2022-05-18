Fenerbahçe'nin hedefi Fransız stoper Souleymane Isaak Toure

Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon için planlarında stoperlerinden Szalai veya Kim Min Jae'yi yüksek bonservis ücretiyle başka bir takıma göndermek var. Fenerbahçe bu iki isimden birini göndererek transfere bütçe ayırmak istiyor.
Sarı-Lacivertliler'in önümüzdeki sezon için stoper bölgesine takviye yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yabancı kaynaklara göre Sarı-Lacivertliler, Le Havre forması giyen genç stoper Souleymane Isaak Toure ile ilgileniyor.
Fenerbahçe'nin genç oyuncu için Fransız ekibi ile ilk teması sağladığı ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi. 19 yaşındaki oyuncu 2 metre 4 santimlik boyuyla dikkat çekiyor. Hava toplarındaki üstünlüğüyle dikkat çeken Toure geleceğin yıldızı olarak gösteriliyor.
Geçen yıl Le Havre'nin A Takımı'na yükselen Toure'nin güncel piyasa değeri ise 1 milyon Euro… Fenerbahçe'nin ilgilendiği genç yıldız bu sezon 17 karşılaşmada forma giyerken gol ve asist üretemedi.