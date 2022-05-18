Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 18.05.2022 12:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.05.2022 12:29
    ABONE OL

    Fenerbahçe'nin hedefi Fransız stoper Souleymane Isaak Toure

    Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Bir yandan teknik direktör arayışlarını sürdüren Sarı-Lacivertliler, transfer için de ince eleyip sık dokuyor. Yabancı kaynaklara göre Sarı-Lacivertliler, Le Havre forması giyen genç stoper Souleymane Isaak Toure ile ilgileniyor.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Fenerbahçe’nin hedefi Fransız stoper

    Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon için planlarında stoperlerinden Szalai veya Kim Min Jae'yi yüksek bonservis ücretiyle başka bir takıma göndermek var. Fenerbahçe bu iki isimden birini göndererek transfere bütçe ayırmak istiyor.

    Sarı-Lacivertliler'in önümüzdeki sezon için stoper bölgesine takviye yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yabancı kaynaklara göre Sarı-Lacivertliler, Le Havre forması giyen genç stoper Souleymane Isaak Toure ile ilgileniyor.

    Fenerbahçe'nin genç oyuncu için Fransız ekibi ile ilk teması sağladığı ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi. 19 yaşındaki oyuncu 2 metre 4 santimlik boyuyla dikkat çekiyor. Hava toplarındaki üstünlüğüyle dikkat çeken Toure geleceğin yıldızı olarak gösteriliyor.

    Geçen yıl Le Havre'nin A Takımı'na yükselen Toure'nin güncel piyasa değeri ise 1 milyon Euro… Fenerbahçe'nin ilgilendiği genç yıldız bu sezon 17 karşılaşmada forma giyerken gol ve asist üretemedi.

        Toure, 17 karşılaşmanın 8'inde ise ilk 11'de görev aldı. Toure, 17 lig maçında 4 sarı kart gördü, hiç oyundan atılmadı. Genç yetenek, 6 kez Fransa U19 takımında forma giyerken 2 de asiste imza attı.

        Fenerbahçe'nin ilgilendiği yıldız oyuncuya Fransa Ligue 1 ekiplerinin de yakın ilgisi olduğu belirtildi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Yükseliş kamerada
        Haberler Spor Fenerbahçe'nin hedefi Fransız stoper Souleymane Isaak Toure
            SON DAKİKA