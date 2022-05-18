Fenerbahçe'nin hedefi Fransız stoper Souleymane Isaak Toure

Sarı-Lacivertliler'in önümüzdeki sezon için stoper bölgesine takviye yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yabancı kaynaklara göre Sarı-Lacivertliler, Le Havre forması giyen genç stoper Souleymane Isaak Toure ile ilgileniyor.

Fenerbahçe'nin genç oyuncu için Fransız ekibi ile ilk teması sağladığı ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi. 19 yaşındaki oyuncu 2 metre 4 santimlik boyuyla dikkat çekiyor. Hava toplarındaki üstünlüğüyle dikkat çeken Toure geleceğin yıldızı olarak gösteriliyor.