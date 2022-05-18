Beşiktaş'ta hayal kırıklığı yaratan Pjanic'in 2,5 yıldaki değer kaybı 60 milyon Euro

Kuşkusuz bireysel performans anlamında sezonun en büyük hayal kırıklığına ise Miralem Pjanic imza attı. Sezon başında Juventus'tan kiralanan ve Türkiye'ye gelişi tüm Avrupa'da çok büyük bir ses getiren Boşnak yıldız kariyerine yakışmayacak bir grafik sergiledi.
Yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle Süper Lig'de sadece 20 maçta forma giyebilen Pjanic hiç gol atamazken, takımına sadece 2 asistlik katkı verebildi.
Son dönemde kariyeri önemli bir düşüş içine giren 32 yaşındaki futbolcunun kötü performansı piyasa değerine de çok olumsuz şekilde yansıdı.
2019 yılının Aralık ayında değeri 70 milyon Euro'ya ulaşan Miralem Pjanic'in son yapılan değerlendirmeye göre fiyatı 11.5 milyon Euro'ya kadar geriledi. Böylece tecrübeli yıldız yalnızca 2.5 yıl içinde yaklaşık 60 milyon Euro'luk değer kaybı yaşadı.