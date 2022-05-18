Beşiktaş'ta hayal kırıklığı yaratan Pjanic'in 2,5 yıldaki değer kaybı 60 milyon Euro

Kuşkusuz bireysel performans anlamında sezonun en büyük hayal kırıklığına ise Miralem Pjanic imza attı. Sezon başında Juventus'tan kiralanan ve Türkiye'ye gelişi tüm Avrupa'da çok büyük bir ses getiren Boşnak yıldız kariyerine yakışmayacak bir grafik sergiledi.