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    • Spor
    • 18.05.2022 13:02
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    • 18.05.2022 13:02
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    Beşiktaş'ta hayal kırıklığı yaratan Pjanic'in 2,5 yıldaki değer kaybı 60 milyon Euro

    Beşiktaş bu sezon hem Şampiyonlar Ligi hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası’nda büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Sezon başında çok önemli transferlere imza atan ve ismi bir anda “Rüya Takım”a çıkan Siyah-Beyazlılar oynadığı futbol ve aldığı sonuçlarla beklentilerin çok uzağında kaldı. Beşiktaş'taki en büyük hayal kırıklıklarından olan Pjanic ise 2,5 yılda 60 milyon Euro değer kaybetti.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | 2,5 yılda 60 milyon Euro eridi

    Kuşkusuz bireysel performans anlamında sezonun en büyük hayal kırıklığına ise Miralem Pjanic imza attı. Sezon başında Juventus'tan kiralanan ve Türkiye'ye gelişi tüm Avrupa'da çok büyük bir ses getiren Boşnak yıldız kariyerine yakışmayacak bir grafik sergiledi.

    Yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle Süper Lig'de sadece 20 maçta forma giyebilen Pjanic hiç gol atamazken, takımına sadece 2 asistlik katkı verebildi.
    Son dönemde kariyeri önemli bir düşüş içine giren 32 yaşındaki futbolcunun kötü performansı piyasa değerine de çok olumsuz şekilde yansıdı.

    2019 yılının Aralık ayında değeri 70 milyon Euro'ya ulaşan Miralem Pjanic'in son yapılan değerlendirmeye göre fiyatı 11.5 milyon Euro'ya kadar geriledi. Böylece tecrübeli yıldız yalnızca 2.5 yıl içinde yaklaşık 60 milyon Euro'luk değer kaybı yaşadı.

        Juventus'ta oynadığı dönemde sayısız başarı yaşayan, İtalyan deviyle beraber Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkan Pjanic, Avrupa'nın en önemli orta alan oyuncularından biri olarak gösteriliyordu.

        2020 yılında 60 milyon Euro karşılığında Barcelona'ya transfer olan Boşnak yıldız, Katalan ekibine gidişinin ardından bir daha eski günlerine dönemedi.

        Sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan Pjanic, Barcelona'ya geri dönecek. Ancak İspanyol devinin yeni sezon planlarında yer almayan tecrübeli yıldızın kariyerine Serie A'da devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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