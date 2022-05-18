Fenerbahçeliler bugün Rangerslı! UEFA Avrupa Ligi'nde kupayı İskoç ekibi alırsa Kanarya'ya piyango vuracak

Süper Lig hafta sonunda oynanacak maçlarla sona eriyor. Süper Lig'de sıralama büyük oranda belli oldu. Ligi şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'ne play-off'lardan katılacak. Rakibini elediği taktirde ise gruplara kalacak.
Ancak Ukrayna takımları kupalara katılmazsa Trabzonspor'un direkt gruplardan başlama ihtimali bulunuyor. UEFA, Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan önümüzdeki sezonun Avrupa Kupaları ilk kura çekim tarihi olan 14 Haziran 2022'ye kadar kulüplerinin Avrupa Kupalarına katılım durumunu netleştirmesini talep etti.
Süper Lig ikincisi için ise bugün oynanacak UEFA Avrupa Ligi finalinin büyük önemi var. Finali E.Frankfurt ile Rangers oynayacak. İskoç ekibi Rangers UEFA Avrupa Ligi'ni kazanırsa lig ikincimize yarayacak.
İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanacak Eintracht Frankfurt-Rangers finali saat 22.00'de başlayacak.