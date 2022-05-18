Fenerbahçeliler bugün Rangerslı! UEFA Avrupa Ligi'nde kupayı İskoç ekibi alırsa Kanarya'ya piyango vuracak

Bu durum gerçekleşir ve Fenerbahçe, o turda ya da devamında elenirse Avrupa Ligi gruplarına doğrudan katılacak. Fenerbahçe, Süper Lig'i ikinci sırada bitirmeyi neredeyse garantiledi. Son maçlar öncesinde Fenerbahçe, Konyaspor'un 3 puan önünde. İkili averajda eşitlik var ancak Fenerbahçe +9 averaj üstün durumda.

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