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    • Spor
    • 18.05.2022 11:07
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    • 18.05.2022 11:15
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    Fenerbahçeliler bugün Rangerslı! UEFA Avrupa Ligi'nde kupayı İskoç ekibi alırsa Kanarya'ya piyango vuracak

    Bu akşam Sevilla'da oynanacak UEFA Avrupa Ligi finalinde Ransgers kupaya kazanırsa lig ikincimiz, Şampiyonlar Ligi elemelerine 2. yerine 3. ön eleme turundan başlayacak ve gruplara kalmak için 3 yerine 2 takım elemesi yeterli olacak. Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, Süper Lig’i ikinci sırada bitirmeyi neredeyse garantilerken taraftar bu gece oynanacak mücadeleyi büyük bir dikkatle takip edecek.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Fenerbahçeliler bugün Rangerslı!
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    Süper Lig hafta sonunda oynanacak maçlarla sona eriyor. Süper Lig'de sıralama büyük oranda belli oldu. Ligi şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'ne play-off'lardan katılacak. Rakibini elediği taktirde ise gruplara kalacak.

    Ancak Ukrayna takımları kupalara katılmazsa Trabzonspor'un direkt gruplardan başlama ihtimali bulunuyor. UEFA, Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan önümüzdeki sezonun Avrupa Kupaları ilk kura çekim tarihi olan 14 Haziran 2022'ye kadar kulüplerinin Avrupa Kupalarına katılım durumunu netleştirmesini talep etti.

    Süper Lig ikincisi için ise bugün oynanacak UEFA Avrupa Ligi finalinin büyük önemi var. Finali E.Frankfurt ile Rangers oynayacak. İskoç ekibi Rangers UEFA Avrupa Ligi'ni kazanırsa lig ikincimize yarayacak.

    İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanacak Eintracht Frankfurt-Rangers finali saat 22.00'de başlayacak.

        Bu akşam oynanacak finalde kupayı Rangers'ın kazanması halinde lig ikincimiz, Şampiyonlar Ligi elemelerine 2. yerine 3. ön eleme turundan başlayacak ve gruplara kalmak için 3 yerine 2 takım elemesi yeterli olacak.

        Bu durum gerçekleşir ve Fenerbahçe, o turda ya da devamında elenirse Avrupa Ligi gruplarına doğrudan katılacak. Fenerbahçe, Süper Lig'i ikinci sırada bitirmeyi neredeyse garantiledi. Son maçlar öncesinde Fenerbahçe, Konyaspor'un 3 puan önünde. İkili averajda eşitlik var ancak Fenerbahçe +9 averaj üstün durumda.

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