Fenerbahçe Güney Koreli stoperin alternatifini Guimaraes'de buldu





TEMAS KURULDU...

Fenerbahçe, Portekiz Ligi'nde Guimaraes forması giyen Ganalı stoper Abdul Mumin'in menajeri ile ilk teması kurdu. 23 yaşında ve 1.88 boyundaki Ganalı stoperin Portekiz kulübü ile 2024 yılına haziranına kadar sözleşmesi bulunuyor. Abdul Mumin için Fransız kulüpleri Lille ve Monaco'nun de devrede olduğu ancak Fenerbahçe'nin elini çabuk tutmak istediği kaydedildi. Abdul Mumin bu sezon gösterdiği üstün performansla Portekiz Ligi'nin en iyi stoperleri arasında gösterildi. 23 yaşında ve 1.88 boyunda olan Abdul Mumin, gösterdiği performansla değerini katladı. Ganalı stoperin piyasa değerinin 6 milyon Euro civarında olduğu belirtiliyor.

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