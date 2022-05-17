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    • Spor
    • 17.05.2022 15:37
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    • 17.05.2022 15:37
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    Trabzonspor'da Serkan Asan ameliyat olacak

    Son dakika haberi! Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, ligin 37’nci haftasında oynanan Altay maçında sakatlık yaşayan Serkan Asan’ın diz dış menisküsünde yırtık olduğunu ve oyuncunun ameliyat edileceğini açıkladı.

    takvim.com.tr
    DHA
    Genç oyuncu ameliyat olacak!

    Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, ligin 37'nci haftasında oynanan Altay maçında sakatlık yaşayan Serkan Asan'ın diz dış menisküsünde yırtık olduğunu ve oyuncunun ameliyat edileceğini açıkladı.

    Trabzonspor'un ligin 37'nci haftasında Olimpiyat Stadyumu'nda oynadığı Altay mücadelesinde Serkan Asan, maçın ilk yarısında sakatlanarak yerini Dorukhan'a bırakmıştı. Bordo mavili kulüpten, bugün MR'ı çekilen 23 yaşındaki sağ bekin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Kulüp doktoru Op. Dr. Hakan Çelik tarafından yapılan açıklamada, "Hafta sonu oynadığımız Altay karşılaşmasında sol dizinden sakatlan Serkan Asan'ın çekilen MR'ında sol diz dış menisküsünde yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun ameliyatı planlanmaktadır" denildi.

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