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    • Spor
    • 17.05.2022 16:22
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    • 17.05.2022 16:22
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    Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir formaları giyen Martin Skrtel emeklilik kararı aldı

    Bir dönem Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir formaları giyen Slovak futbolcu Martin Skrtel, sezon sonunda kariyerini noktalayacağını açıkladı. Skrtel, 2019'da son verdiği Slovakya Milli Takımı kariyerinde ise 104 maça çıkıp, 6 gol atmıştı.

    AA
    Emeklilik kararını duyurdu

    Bir dönem Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir formaları giyen Slovak futbolcu Martin Skrtel, sezon sonunda kariyerini noktalayacağını açıkladı.

    Kulübü Spartak Trnava'nın YouTube kanalına yaptığı açıklamayla emeklilik kararını duyuran 37 yaşındaki stoper, 21 Mayıs'ta Dunajska Streda ile oynayacakları lig maçında son kez sahaya çıkacağını belirtti.

    Trencin, Zenit, Liverpool, Fenerbahçe, Atalanta ve Medipol Başakşehir'de forma giyen Skrtel, Ağustos 2021'de Spartak Trnava'ya imza atarak 17 yıl sonra ülkesine dönmüştü.
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        Haberler Spor Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir formaları giyen Martin Skrtel emeklilik kararı aldı
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