Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 17.05.2022 15:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.05.2022 15:28
    ABONE OL

    Son dakika: Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi başkanlık için adaylık başvurusunda bulundu

    Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı için başkan adaylığı başvurusunda bulundu. Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 22 Mayıs Pazar günü saat 10.30’da BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi’nde gerçekleştirilecek.

    Başkanlık için adaylık başvurusunda bulundu

    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkan adaylığı için kulüp tüzüğünün 35. maddesi hükümleri gereğince hazırladığı başvuru dosyasını Divan Kurulu İkinci Başkanı Fethi Hinginar'a takdim etti. Buluşmada, Divan Kurulu Genel Sekreteri Turgay Pirinç ile Divan Kurulu Üyeleri Korkut Soydan ve Haluk Özgerçek de yer aldı.



    Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 22 Mayıs Pazar günü saat 10.30'da BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilecek. 22 Mayıs Pazar günü toplantı çoğunluğunun sağlanamaması halinde ikinci ve son toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 29 Mayıs Pazar günü saat 10.30'da aynı yerde yapılacak.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Marmara Denizi’nde hayat var
    Haberler Spor Son dakika: Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi başkanlık için adaylık başvurusunda bulundu
        SON DAKİKA