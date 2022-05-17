Trabzonspor taraftarından fair play dersi

Trabzonspor bu sezon son iç saha maçını İstanbul'da oynamak istiyor, Fenerbahçe ise buna şiddetle karşı çıkıyordu. Tüm bu gerginlikler bir yana bir kadın, Fenerbahçe formasıyla Bordo-Mavililer'in şampiyonluk maçına girdi. F.Bahçe taraftarı Nihal Kirpi, "Öncelikle şunu söyleyeyim. Arkadaşım Özgür Bal, Trabzonlu ve koyu Trabzonsporlu. Ben Manisalıyım ve koyu Fenerbahçeliyim" ifadelerini kullandı.
BİZ BÜTÜN TAKIMLARA AÇIĞIZ
Nihal Kirpi, "Arkadaşımın taraftar kart passolig'i var. Ben arkadaşıma, 'Fenerbahçe formasını giyip gelirim' dedim. O da bana, 'Biz bütün takımlara açığız. Giyip, gelebilirsin, sorun yok. Amaç eğlenmek' dedi. Ve Fenerbahçe formamı giydim gittim. Kim demiş Fenerbahçeliler'i almazlar diye!" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe taraftarı Kirpi, "Trabzonsporlu taraftarlar beni cesaretimden dolayı tebrik ettiler. Benimki de Fenerbahçe aşkı ne yapayım. Eşlerimiz gelmek istedi ama taşkınlık çıkar diye izin vermedik" şeklinde konuştu. Kirpi, "2 kişi taşkınlık yaptı. Ama Trabzonsporlular hemen etrafımızda çember oluşturup, beni korudu. Beni cesaretimden dolayı tebrik ettiler. Birlikte halay bile çektik. Çok eğlendik Benimki de Fenerbahçe aşkı, ne yapayım... Kadın girdiği her yeri güzelleştiriyor" ifadelerini kullandı.
AĞAOĞLU'NDAN SAĞDUYU ÇAĞRISI
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor taraftarı ile Fenerbahçe taraftarlar arasında artan gerilime ilişkin açıklama yaptı. Ağaoğlu, "Bu gerilimin iki takım taraftarı arasında sözlü ve fiziksel şiddete dönüştüğünü gösteren olayları büyük bir üzüntüyle takip ediyorum. Taraftarlık ve futbol rekabeti, farklı aidiyetlere saygı duyarak barış içinde yaşanabildiği müddetçe sosyal yaşamın en güzel renklerinden biridir. Ancak rekabetin, saygı ve sportmenlik gibi temel değerlerini yitirerek, şiddet ve taşkınlığa dönüşmesi ve toplumsal yaşamda farklı tezahürlerle karşımıza çıkması kabul edilemezdir" dedi