Trabzonspor taraftarından fair play dersi





BİZ BÜTÜN TAKIMLARA AÇIĞIZ

Nihal Kirpi, "Arkadaşımın taraftar kart passolig'i var. Ben arkadaşıma, 'Fenerbahçe formasını giyip gelirim' dedim. O da bana, 'Biz bütün takımlara açığız. Giyip, gelebilirsin, sorun yok. Amaç eğlenmek' dedi. Ve Fenerbahçe formamı giydim gittim. Kim demiş Fenerbahçeliler'i almazlar diye!" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe taraftarı Kirpi, "Trabzonsporlu taraftarlar beni cesaretimden dolayı tebrik ettiler. Benimki de Fenerbahçe aşkı ne yapayım. Eşlerimiz gelmek istedi ama taşkınlık çıkar diye izin vermedik" şeklinde konuştu. Kirpi, "2 kişi taşkınlık yaptı. Ama Trabzonsporlular hemen etrafımızda çember oluşturup, beni korudu. Beni cesaretimden dolayı tebrik ettiler. Birlikte halay bile çektik. Çok eğlendik Benimki de Fenerbahçe aşkı, ne yapayım... Kadın girdiği her yeri güzelleştiriyor" ifadelerini kullandı.