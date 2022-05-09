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    • Spor
    • 09.05.2022 14:17
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    • 09.05.2022 14:28
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    SON DAKİKA: TFF açıkladı! Beşiktaş-Fenerbahçe maçının hakemi Arda Kardeşler hakkında Bitcoin soruşturması başlatıldı

    Son dakika haberleri... Dün akşam oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesinde top ve kale seçimi için hakem Arda Kardeşlerin bir tarafında Bitcoin diğer tarafında Ethereum yazan parayla top ve kale seçimi yaptırdığı haberleri üzerine Kardeşler hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

    Derbinin hakemi hakkında soruşturma açıldı

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'deki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi Arda Kardeşler'in para atışına ilişkin soruşturma başlattı.

    "TFF İLE MHK'NİN BİLGİSİ VE ONAYI OLMADAN"
    TFF'den yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 36. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe müsabakasının hakemi Arda Kardeşler'in para atışını TFF ile MHK'nin bilgisi ve onayı olmayan bir şekilde gerçekleştirdiği kamuoyuna yansımıştır. Şiddetle karşı olduğumuz söz konusu olayla ilgili federasyonumuz tarafından soruşturma açılmıştır." denildi.

    NE OLMUŞTU?
    Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği karşılaşmada para atışındaki detay dikkatlerden kaçmadı.

    Vodafone Park'ta büyük heyecana sahne olan karşılaşmada Hakem Arda Kardeşler görev alırken mücadele öncesindeki para atışında dikkat çeken bir detay vardı.

        Hakem Arda Kardeşler, maç öncesi kale-top seçiminde Kaptanlar Josef de Souza ve Altay Bayındır'ı yanına çağırdı.

        Kale-top seçiminde para atışı yapılırken Arda Kardeşler, kripto para birimi olan Bitcoin'le atışı gerçekleştirdi.

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        Destan 22.Bölüm Fragmanı
        Haberler Spor SON DAKİKA: TFF açıkladı! Beşiktaş-Fenerbahçe maçının hakemi Arda Kardeşler hakkında Bitcoin soruşturması başlatıldı
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