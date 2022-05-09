SON DAKİKA: TFF açıkladı! Beşiktaş-Fenerbahçe maçının hakemi Arda Kardeşler hakkında Bitcoin soruşturması başlatıldı

"TFF İLE MHK'NİN BİLGİSİ VE ONAYI OLMADAN"

TFF'den yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 36. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe müsabakasının hakemi Arda Kardeşler'in para atışını TFF ile MHK'nin bilgisi ve onayı olmayan bir şekilde gerçekleştirdiği kamuoyuna yansımıştır. Şiddetle karşı olduğumuz söz konusu olayla ilgili federasyonumuz tarafından soruşturma açılmıştır." denildi.