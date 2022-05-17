Grip olduğu için Göztepe maçında forma giymeyen Pjanic Juventus-Lazio maçında ortaya çıktı! Torino’ya geri mi dönüyor?

Valerien Ismael'in gözden çıkardığı ve son maçlarda forma vermediği Boşnak yıldızın yeniden Juventus'a döneceği konuşuluyor. Yabancı kaynaklar, oyuncunun Juventus-Lazio maçını tribünde izlemesini "Pjanic Torino'ya geri mi dönüyor?" şeklinde yorumladı.

32 yaşındaki orta saha oyuncusunun Barcelona ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Katalan ekibinden 9 milyon Euro maaş alan Pjanic için İspanyollar 60 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.