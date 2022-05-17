Grip olduğu için Göztepe maçında forma giymeyen Pjanic Juventus-Lazio maçında ortaya çıktı! Torino’ya geri mi dönüyor?

Valerien Ismael'in gözden çıkardığı ve son maçlarda forma vermediği Boşnak yıldızın yeniden Juventus'a döneceği konuşuluyor. Yabancı kaynaklar, oyuncunun Juventus-Lazio maçını tribünde izlemesini "Pjanic Torino'ya geri mi dönüyor?" şeklinde yorumladı.
32 yaşındaki orta saha oyuncusunun Barcelona ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Katalan ekibinden 9 milyon Euro maaş alan Pjanic için İspanyollar 60 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.
Barcelona Teknik Direktörü Xavi'nin önümüzdeki sezon planlarında Miralem Pjanic yer almıyor. Tecrübeli oyuncunun bir başka takıma kiralanmasına kesin gözüyle bakılıyor.