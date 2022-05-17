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    • Spor
    • 17.05.2022 13:26
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    • 17.05.2022 13:26
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    Grip olduğu için Göztepe maçında forma giymeyen Pjanic Juventus-Lazio maçında ortaya çıktı! Torino’ya geri mi dönüyor?

    Beşiktaş ile olan kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Boşnak yıldız, dün Juventus-Lazio arasındaki İtalya Ligi maçını tribünden izledi… Bu durum Beşiktaş taraftarlarını çıldırtırken akıllara "Pjanic Torino’ya geri mi dönüyor?" sorusunu getirdi.

    ONUR KAYADOR TAKVIM GAZETESI
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Beşiktaşlıları çıldırtan fotoğraf ve o soru

    Tecrübeli oyuncu, grip olduğu gerekçesiyle Göztepe deplasmanında kadroda yer almıyordu. Yıldız oyuncunun İtalya'ya gitmesi ve Torino'daki maçı izlemesi Siyah-Beyazlı taraftarları da çıldırttı.

    Valerien Ismael'in gözden çıkardığı ve son maçlarda forma vermediği Boşnak yıldızın yeniden Juventus'a döneceği konuşuluyor. Yabancı kaynaklar, oyuncunun Juventus-Lazio maçını tribünde izlemesini "Pjanic Torino'ya geri mi dönüyor?" şeklinde yorumladı.

    32 yaşındaki orta saha oyuncusunun Barcelona ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Katalan ekibinden 9 milyon Euro maaş alan Pjanic için İspanyollar 60 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

    Barcelona Teknik Direktörü Xavi'nin önümüzdeki sezon planlarında Miralem Pjanic yer almıyor. Tecrübeli oyuncunun bir başka takıma kiralanmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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        Haberler Spor Grip olduğu için Göztepe maçında forma giymeyen Pjanic Juventus-Lazio maçında ortaya çıktı! Torino’ya geri mi dönüyor?
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