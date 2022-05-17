Sol kanadını güçlendirmek isteyen Siyah-Beyazlılar Barnsley’in genç yeteneğini Callum Styles listeye ekledi





KAZIMCAN'DA RAKİP ÇOK

Bu doğrultuda daha önce de gündeme gelen Kazımcan Karataş için çalışmalar devam ediyor. Süper Lig'e veda eden Altay'da forma giyen 19 yaşındaki sol bek için Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor da pusuda bekliyor. Genç yetenek bu sezon Süper Lig'de 22 maçta forma giydi.

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