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    Sol kanadını güçlendirmek isteyen Siyah-Beyazlılar Barnsley’in genç yeteneğini Callum Styles listeye ekledi

    Yeni sezon iddialı bir kadro oluşturmak isteyen Beşiktaş, Barnlesy’in yıldızı Callum Styles için atağa kalktı. Kartal, Altay’ın genç yeteneği Kazımcan Karataş için de ısrarını sürdürüyor.

    Beşiktaş’ta sola yeni aday

    Bu sezon aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş'ta yönetim transfer çalışmalarını hız verdi. Siyah-Beyazlı Yönetim, teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda İngiltere Championship ekibi Barnsley'de forma giyen sol kanat oyuncusu Callum Ztyles'ın peşine düştü. 2018 yılından beri İngiliz ekibinde forma giyen Macar yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi önümüzdeki sezon sona eriyor. Güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan 22 yaşındaki genç yıldız bu sezon 46 karşılaşmada forma giyerken 3 gol ve 2 asiste imza attı. Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael yıldız oyuncunun transferinin bir an önce sonuçlandırılmasını istiyor. Siyah-Beyazlılar savunmanın solunu ise yerli bir oyuncu takviye etmeyi planlıyor.



    KAZIMCAN'DA RAKİP ÇOK
    Bu doğrultuda daha önce de gündeme gelen Kazımcan Karataş için çalışmalar devam ediyor. Süper Lig'e veda eden Altay'da forma giyen 19 yaşındaki sol bek için Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor da pusuda bekliyor. Genç yetenek bu sezon Süper Lig'de 22 maçta forma giydi.

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    Haberler Spor Sol kanadını güçlendirmek isteyen Siyah-Beyazlılar Barnsley’in genç yeteneğini Callum Styles listeye ekledi
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