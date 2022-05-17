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    • 17.05.2022 13:49
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    • 17.05.2022 13:54
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    Galatasaray’da Gomis fırtınası! Tek rakibi Kasımpaşalı Jackson Muleka

    Galatasaray’ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Bafetimbi Gomis, Sarı-Kırmızılılar’ın Adana Demirspor ile oynadığı maçta iki gol atarak bu sezon ligde 9. Kez fileleri sarsmış oldu. Senegalli forvet, ligde Kasımpaşalı Jackson Muleka’dan sonra dakika başına en fazla gol atan ikinci futbolcu olmayı başardı.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Galatasaray’da Gomis fırtınası!

    Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Bafetimbi Gomis, ilerleyen yaşına rağmen gollerini sıralamaya devam ediyor. 36 yaşındaki futbolcunun transferi bazı taraftarların tepkisini çekmesine rağmen bu sezon Sarı-Kırmızılı forma ile çıktığı 13 maçta 9 gol atan Gomis, takımının skor yükünü çeken isim olmayı başardı.

    Son olarak Galatasaray'ın Adana Demirspor'u 3-2 yendiği maçta takımının iki golünü kaydeden Gomis, bu sezon 82 dakikada bir rakip fileleri sarsmayı başardı.

    Ligde 82 dakikada bir gol atan Gomis, bu alanda 81 dakikada bir gol atan Kasımpaşa'nın forveti Jackson Muleka'nın ardından ligde ikinci sıraya yerleşmeyi başardı.

    Kasımpaşalı Muleka da tıpkı Gomis gibi ara transfer döneminde takımına katılmış ve Süper Lig'de forma giydiği 13 maçta 12 gole ulaşarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

        Galatasaray'da forma giydiği 2017-2018 sezonunda 29 golle krallık tacını takan ve o dönem için Süper Lig'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu unvanını eline geçiren Gomis, 3.5 yıllık aranın ardından Sarı-Kırmızılı takıma geçtiğimiz şubat ayında geri dönmüştü.

        Öte yandan Süper Lig'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu unvanını ise attığı 30 golle 2018-2019 sezonunda Galatasaraylı Mbaye Diagne, Gomis'i geride bırakarak eline geçirmişti.
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