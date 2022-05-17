Galatasaray’da Gomis fırtınası! Tek rakibi Kasımpaşalı Jackson Muleka

Ligde 82 dakikada bir gol atan Gomis, bu alanda 81 dakikada bir gol atan Kasımpaşa'nın forveti Jackson Muleka'nın ardından ligde ikinci sıraya yerleşmeyi başardı.

Kasımpaşalı Muleka da tıpkı Gomis gibi ara transfer döneminde takımına katılmış ve Süper Lig'de forma giydiği 13 maçta 12 gole ulaşarak büyük bir başarıya imza atmıştı.