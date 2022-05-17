Galatasaray’da Gomis fırtınası! Tek rakibi Kasımpaşalı Jackson Muleka

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Bafetimbi Gomis, ilerleyen yaşına rağmen gollerini sıralamaya devam ediyor. 36 yaşındaki futbolcunun transferi bazı taraftarların tepkisini çekmesine rağmen bu sezon Sarı-Kırmızılı forma ile çıktığı 13 maçta 9 gol atan Gomis, takımının skor yükünü çeken isim olmayı başardı.
Son olarak Galatasaray'ın Adana Demirspor'u 3-2 yendiği maçta takımının iki golünü kaydeden Gomis, bu sezon 82 dakikada bir rakip fileleri sarsmayı başardı.
Ligde 82 dakikada bir gol atan Gomis, bu alanda 81 dakikada bir gol atan Kasımpaşa'nın forveti Jackson Muleka'nın ardından ligde ikinci sıraya yerleşmeyi başardı.
Kasımpaşalı Muleka da tıpkı Gomis gibi ara transfer döneminde takımına katılmış ve Süper Lig'de forma giydiği 13 maçta 12 gole ulaşarak büyük bir başarıya imza atmıştı.