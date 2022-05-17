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    • 17.05.2022 14:58
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    • 17.05.2022 15:09
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    Son dakika Fenerbahçe haberleri... Kanarya'dan rekor satış! Gustavo ve Mesut’un maaşı çıktı

    Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluğu elinden kaçıran Fenerbahçe’de taraftarlar kulübe büyük katkı sağladı. Fenerbahçe, bu sezonki forma satışında 300 bin rakamının aşıldığını açıkladı. Fenerbahçe 7 milyon Euro civarındaki forma satışı geliriyle iki yıldızın maaşını çıkarmış oldu.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr

    Ali Koç başkanlığında 8 yıldır kupaya hasret olan Fenerbahçe'de taraftarlar kulübe katkı sağlamaya devam ediyor. Kupasız geçen sezonlara rağmen Sarı-Lacivertliler takımlara olan bağlılıklarını her daim gösteriyorlar.

    Fenerbahçe, bu sezonki forma satışında 300 bin rakamının aşıldığını açıkladı. Sarı-Lacivertliler 380 liradan satılan formalardan 114 milyon lirayı kasasına koymuş oldu. Kadro maliyeti yaklaşık 40 milyon Euro olan Fenerbahçe Yönetimi forma satışlarıyla bir nebze de olsa rahat bir nefes aldı.

    Fenerbahçe'de sezon sonunda yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Luiz Gustavo yıllık 4 milyon Euro kazanıyor.
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        Haberler Spor Son dakika Fenerbahçe haberleri... Kanarya'dan rekor satış! Gustavo ve Mesut’un maaşı çıktı
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