Son dakika Fenerbahçe haberleri... Kanarya'dan rekor satış! Gustavo ve Mesut’un maaşı çıktı

Fenerbahçe, bu sezonki forma satışında 300 bin rakamının aşıldığını açıkladı. Sarı-Lacivertliler 380 liradan satılan formalardan 114 milyon lirayı kasasına koymuş oldu. Kadro maliyeti yaklaşık 40 milyon Euro olan Fenerbahçe Yönetimi forma satışlarıyla bir nebze de olsa rahat bir nefes aldı.