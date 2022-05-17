Son dakika Fenerbahçe haberleri... Kanarya'dan rekor satış! Gustavo ve Mesut’un maaşı çıktı

Ali Koç başkanlığında 8 yıldır kupaya hasret olan Fenerbahçe'de taraftarlar kulübe katkı sağlamaya devam ediyor. Kupasız geçen sezonlara rağmen Sarı-Lacivertliler takımlara olan bağlılıklarını her daim gösteriyorlar.
Fenerbahçe, bu sezonki forma satışında 300 bin rakamının aşıldığını açıkladı. Sarı-Lacivertliler 380 liradan satılan formalardan 114 milyon lirayı kasasına koymuş oldu. Kadro maliyeti yaklaşık 40 milyon Euro olan Fenerbahçe Yönetimi forma satışlarıyla bir nebze de olsa rahat bir nefes aldı.
Fenerbahçe'de sezon sonunda yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Luiz Gustavo yıllık 4 milyon Euro kazanıyor.