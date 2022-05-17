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    3 hafta kala şampiyon olan Trabzonspor sezonu iki rekorla taçlandırmak istiyor

    Karadeniz Fırtınası son hafta Başakşehir’i yenerse tarihinin en yüksek puanını elde edecek. Ayrıca Süper Lig’de en fazla puan farkıyla şampiyon olma durumu var...

    Rekortmen şampiyon

    Süper Lig'i zirvede tamamlayan Trabzonspor, 30 Nisan'da Antalyaspor karşısında aldığı beraberlikle şampiyonluğunu ilan etti. O tarihten bu yana da zaferini büyük bir coşkuyla kutluyor. Dün Olimpiyat Stadı'nda 75 bin taraftarıyla şampiyonluğunu bir kez daha kutlayan Fırtına sezonu rekorla taçlandırmak istiyor.



    84 PUANLA TARİHE GEÇECEK
    Trabzonspor, tarihin en yüksek puan farkı yapan şampiyonu olmak için Medipol Başakşehir karşısına çıkacak. Trabzonspor, Başakşehir'i yener ve Malatyaspor, Fenerbahçe'ye kaybetmezse, Trabzonspor tarihin en yüksek puan farkı yapan şampiyon takımı unvanını alacak. Şu anda Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 11 puan fark bulunuyor. Galatasaray, 1987-1988 sezonunda 90 puanla mutlu sona ulaşırken, ikinci sıradaki Beşiktaş 78 puanda kaldı. Aradaki 12 puan, şimdiye dek şampiyonla ikinci arasındaki en yüksek fark olarak tarihe geçti. Öte yandan Trabzonspor, Başakşehir'i yenmesi durumunda kendi rekorunu da kıracak. Bordo- Mavililer 1995-1996 ve 2010-2011 sezonlarında en yüksek puana ulaşmış ve 82 ile ligi tamamlamıştı. Her iki dönemi geride bırakmak için Trabzonspor son hafta kazanmak zorunda. Kazanırsa ligi 84 puanla tamamlayacak.



    BOĞAZ'DA BAYRAKLI MESAJ
    Trabzonsporlu fuutbolcular dün boğaz turundaydı. Yıldızların bayrak pozu çok konuşuldu. Süper Lig'de şampiyon Trabzonspor'un oyuncuları başarının keyfini İstanbul'da sürüyor... Altay maçından sonra İstanbul'da kalan Trabzonsporlu futbolcular Boğaz turu yaptı. Futbolcuların eşlerinin de katıldığı turda oyuncular kıyasıya eğlendi... Trabzonsporlu futbolcuların köprünün önünde Bordo-Mavili bayrakla verdiği poz sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.



        TARAFTAR ŞAMPİYONLUĞU HAK ETTİ
        Fırtına'nın Yunan yıldızı Bakasetas, "Son 3 haftada yaşadığımız mutluluğu taraftarlarımız fazlasıyla hak etti. Bizler de bu mutluluğu yaşattığımız için çok mutluyuz" dedi.



        BİR İSTANBUL MASALI
        Trabzonspor'un İstanbul'da 75 bin taraftarıyla şovu yerel medyadan da övgü aldı. Kuzey Ekspres "İstanbul İstanbul olalı hiç görmedi böyle güzel", Günebakış "Alemin kralı Trabzon", Sonnokta "Bir İstanbul masalı, Taka "Olimpiyat'ta şampiyonluk coşkusu" başlıklarını attı.



        BAŞAKŞEHİR MAÇI PAZAR GÜNÜ
        Süper Lig'de son hafta programı açıklandı. Şampiyon Trabzonspor Başakşehir ile pazar günü karşılaşacak. Maç saat 16.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak. F.Bahçe ise cumartesi günü saat 19.00'da Y.Malatyaspor ile mücadele edecek. Beşiktaş da aynı gün saat 19.00'da Konyaspor'u ağırlayacak. Antalyaspor-G.Saray maçı cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

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