3 hafta kala şampiyon olan Trabzonspor sezonu iki rekorla taçlandırmak istiyor

Süper Lig'i zirvede tamamlayan Trabzonspor, 30 Nisan'da Antalyaspor karşısında aldığı beraberlikle şampiyonluğunu ilan etti. O tarihten bu yana da zaferini büyük bir coşkuyla kutluyor. Dün Olimpiyat Stadı'nda 75 bin taraftarıyla şampiyonluğunu bir kez daha kutlayan Fırtına sezonu rekorla taçlandırmak istiyor.
84 PUANLA TARİHE GEÇECEK
Trabzonspor, tarihin en yüksek puan farkı yapan şampiyonu olmak için Medipol Başakşehir karşısına çıkacak. Trabzonspor, Başakşehir'i yener ve Malatyaspor, Fenerbahçe'ye kaybetmezse, Trabzonspor tarihin en yüksek puan farkı yapan şampiyon takımı unvanını alacak. Şu anda Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 11 puan fark bulunuyor. Galatasaray, 1987-1988 sezonunda 90 puanla mutlu sona ulaşırken, ikinci sıradaki Beşiktaş 78 puanda kaldı. Aradaki 12 puan, şimdiye dek şampiyonla ikinci arasındaki en yüksek fark olarak tarihe geçti. Öte yandan Trabzonspor, Başakşehir'i yenmesi durumunda kendi rekorunu da kıracak. Bordo- Mavililer 1995-1996 ve 2010-2011 sezonlarında en yüksek puana ulaşmış ve 82 ile ligi tamamlamıştı. Her iki dönemi geride bırakmak için Trabzonspor son hafta kazanmak zorunda. Kazanırsa ligi 84 puanla tamamlayacak.
BOĞAZ'DA BAYRAKLI MESAJ
Trabzonsporlu fuutbolcular dün boğaz turundaydı. Yıldızların bayrak pozu çok konuşuldu. Süper Lig'de şampiyon Trabzonspor'un oyuncuları başarının keyfini İstanbul'da sürüyor... Altay maçından sonra İstanbul'da kalan Trabzonsporlu futbolcular Boğaz turu yaptı. Futbolcuların eşlerinin de katıldığı turda oyuncular kıyasıya eğlendi... Trabzonsporlu futbolcuların köprünün önünde Bordo-Mavili bayrakla verdiği poz sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.