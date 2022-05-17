3 hafta kala şampiyon olan Trabzonspor sezonu iki rekorla taçlandırmak istiyor





84 PUANLA TARİHE GEÇECEK

Trabzonspor, tarihin en yüksek puan farkı yapan şampiyonu olmak için Medipol Başakşehir karşısına çıkacak. Trabzonspor, Başakşehir'i yener ve Malatyaspor, Fenerbahçe'ye kaybetmezse, Trabzonspor tarihin en yüksek puan farkı yapan şampiyon takımı unvanını alacak. Şu anda Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 11 puan fark bulunuyor. Galatasaray, 1987-1988 sezonunda 90 puanla mutlu sona ulaşırken, ikinci sıradaki Beşiktaş 78 puanda kaldı. Aradaki 12 puan, şimdiye dek şampiyonla ikinci arasındaki en yüksek fark olarak tarihe geçti. Öte yandan Trabzonspor, Başakşehir'i yenmesi durumunda kendi rekorunu da kıracak. Bordo- Mavililer 1995-1996 ve 2010-2011 sezonlarında en yüksek puana ulaşmış ve 82 ile ligi tamamlamıştı. Her iki dönemi geride bırakmak için Trabzonspor son hafta kazanmak zorunda. Kazanırsa ligi 84 puanla tamamlayacak.