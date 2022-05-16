Trabzonsporlu futbolcular Yusuf Erdoğan ve Berat Özdemir şampiyonluğu anlattı: Hayatımız boyunca unutamayacağız

Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonunun şampiyonu Trabzonspor taraftarları büyük sevinç yaşarken fırtınanın başarılı oyuncuları önemli açıklamalar yaptı.
YUSUF ERDOĞAN VE BERAT ÖZDEMİR ŞAMPİYONLUĞU ANLATTI
Trabzonspor'un önemli simlerinden Yusuf Erdoğan ve Berat Özdemir, Altay maçının ardından 2021-2022 şampiyonluğunun hikayesini anlattı.
"HAYATIMIZ BOYUNCA UNUTAMAYACAĞIZ"
Hayatları boyunca unutamayacakları anlar yaşadıklarını belirten Yusuf Erdoğan, "Anlatılmaz yaşanır dediğimiz yerin şu an zirvesindeyiz. Muhteşem bir balo, muhteşem bir organizasyon yapıldı. Denizden stadımıza gittik. Aynı şekilde stadımızda çok güzel bir kutlama yaptık. Dün de 80 bin kişiye karşı harika bir futbol izlettik. Bu sene hem takım hem taraftar, bir bütün olarak harika işler yapıyoruz. Çok mutlu ve gururluyum böyle bir kulüpte olduğum için. Geçen gün benimle ilgili çok güzel bir anons geçmişti. 'Yarım kalan hikayeyi tamamlamaya geldi' diye. Trabzonspor altyapısından yetişmiş biri olarak hem oranın ilçe takımı Araklıspor'da oynamış bir futbolcu olarak Allah'ıma bana bugünleri gösterdiği için şükürler olsun. Çok mutluyuz, hayatımız boyunca unutamayacağımız anlar yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.
"O DÖNEM ŞEHİRDEN HAYAL KIRIKLIKLARIYLA, GÖZYAŞLARIYLA AYRILMIŞTIM"
Trabzonspor'dan daha önce gözyaşlarıyla ayrıldığına dikkat çeken Erdoğan, "Çok büyük umutlarla, heyecanla Trabzonspor A Takımı'na çıkmıştım. Benim için her şey çok güzel gidiyordu. Çok mutluydum şehirde de. Daha sonra istemediğim bir ayrılık gerçekleşti. O dönem gitmem gerektiğini düşündüm. O dönemdeki yönetimle alakalı sıkıntılarım vardı. Hayal kırıklıklarıyla, gözyaşlarıyla ayrılmıştım o dönem şehirden. Şampiyon kadronun içinde olmak, yani yazılsa ancak bu kadar yazılırdı benim için. Onur duyuyorum. Bana bu şansı veren yönetimimize, Ertuğrul başkana, Ahmet Başkana, Abdullah hocaya çok teşekkür ederim. Böyle bir kadroda olmak gurur verici" diye konuştu.