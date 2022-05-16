Trabzonsporlu futbolcular Yusuf Erdoğan ve Berat Özdemir şampiyonluğu anlattı: Hayatımız boyunca unutamayacağız

BERAT ÖZDEMİR: TRABZON'DA BİZİM AYAKLARIMIZ YERDEN KESİLDİ

Kariyerindeki ilk şampiyonluğunu aldığını hatırlatan Berat Özdemir, "İkinci kupam, ilk Süper Lig kupam. Umarım niceleri olur. Sezon başında belirlediğimiz hedeflerden birine ulaştık. Gönül isterdi ki Türkiye Kupası'nı da alalım ama umarım önümüzdeki sene bunu başarabiliriz. Tüm Trabzonspor taraftarına, Trabzonspor aşıklarına hayırlı, uğurlu olsun. Trabzon'da bizim ayaklarımız yerden kesildi. 50, 60 bin kişi stadyumda, stadyum dışında festival havasında geçen eğlencede çok güzel anlar yaşadık. Umarım biz eğlendiğimiz kadar onları da eğlendirebilmişizdir" dedi.

"TRABZONSPOR'UN OLDUĞU HER YERDE HEDEF KUPALARDIR"

Bordo-mavili kulüpte hedefin her zaman kupalar olduğunu dile getiren 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Trabzonspor'un olduğu her yerde hedef, hedefler vardır. Hedefler; kupadır, kupalardır. Biz de Trabzonspor armasına yakışır bir şekilde umarım Trabzonspor'u her kulvarda temsil ederiz" şeklinde konuştu.