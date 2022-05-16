Fırtına rekor peşinde! Trabzonspor Başakşehir maçına kilitlendi...

Süper Lig'i zirvede tamamlayan Trabzonspor, 30 Nisan'da Antalyaspor karşısında aldığı beraberlikle şampiyonluğunu ilan etti.
Dün Olimpiyat Stadı'nda 75 bin taraftarıyla şampiyonluğunu bir kez daha kutlayan Fırtına sezonu rekorla taçlandırmak istiyor.
Trabzonspor, tarihin en yüksek puan farkı yapan şampiyonu olmak için Medipol Başakşehir karşısına çıkacak.
TRABZONSPOR REKOR PEŞİNDE
Trabzonspor, Başakşehir'i yener ve Malatyaspor, Fenerbahçe'ye kaybetmezse, Trabzonspor tarihin en yüksek puan farkı yapan şampiyon takımı unvanını alacak.
Şu anda Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 11 puan fark bulunuyor.
Galatasaray, 1987-1988 sezonunda 90 puanla mutlu sona ulaşırken, ikinci sıradaki Beşiktaş 78 puanda kaldı. Aradaki 12 puan, şimdiye dek şampiyonla ikinci arasındaki en yüksek fark olarak tarihe geçti.