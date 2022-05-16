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    • Spor
    • 16.05.2022 11:13
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    • 16.05.2022 11:19
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    Fırtına rekor peşinde! Trabzonspor Başakşehir maçına kilitlendi...

    Süper Lig’i zirvede tamamlayan Trabzonspor, 30 Nisan’da Antalyaspor karşısında aldığı beraberlikle şampiyonluğunu ilan etti. Zaferini büyük bir coşkuyla kutlayan Trabzonspor gözlerini yeni bir rekora çevirdi. Fırtına oynayacağı son maçı da kazanarak tarihin en yüksek puan farkı yapan şampiyon takımı unvanıyla rekor kıracak.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel haber
    Fırtına rekor peşinde! | Özel Haber

    Süper Lig'i zirvede tamamlayan Trabzonspor, 30 Nisan'da Antalyaspor karşısında aldığı beraberlikle şampiyonluğunu ilan etti.

    Dün Olimpiyat Stadı'nda 75 bin taraftarıyla şampiyonluğunu bir kez daha kutlayan Fırtına sezonu rekorla taçlandırmak istiyor.

    Trabzonspor, tarihin en yüksek puan farkı yapan şampiyonu olmak için Medipol Başakşehir karşısına çıkacak.

    TRABZONSPOR REKOR PEŞİNDE
    Trabzonspor, Başakşehir'i yener ve Malatyaspor, Fenerbahçe'ye kaybetmezse, Trabzonspor tarihin en yüksek puan farkı yapan şampiyon takımı unvanını alacak.

    Şu anda Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 11 puan fark bulunuyor.

    Galatasaray, 1987-1988 sezonunda 90 puanla mutlu sona ulaşırken, ikinci sıradaki Beşiktaş 78 puanda kaldı. Aradaki 12 puan, şimdiye dek şampiyonla ikinci arasındaki en yüksek fark olarak tarihe geçti.

        Öte yandan Trabzonspor, Başakşehir'i yenmesi durumunda kendi rekorunu da kıracak.

        Bordo-Mavililer 1995-1996 ve 2010-2011 sezonlarında en yüksek puana ulaşmış ve 82 ile ligi tamamlamıştı.

        Her iki dönemi geride bırakmak için Trabzonspor son hafta kazanmak zorunda. Kazanırsa ligi 84 puanla tamamlayacak.
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