Fırtına rekor peşinde! Trabzonspor Başakşehir maçına kilitlendi...

Süper Lig'i zirvede tamamlayan Trabzonspor, 30 Nisan'da Antalyaspor karşısında aldığı beraberlikle şampiyonluğunu ilan etti.

Dün Olimpiyat Stadı'nda 75 bin taraftarıyla şampiyonluğunu bir kez daha kutlayan Fırtına sezonu rekorla taçlandırmak istiyor.

Trabzonspor, tarihin en yüksek puan farkı yapan şampiyonu olmak için Medipol Başakşehir karşısına çıkacak.