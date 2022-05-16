Nazlı Hacıalioğlu'nun Trabzonspor hayali gerçek oldu



Sabah'ta yer alan habere göre, Trabzonspor'un stadında konser vermenin çok büyük bir gurur ve mutluluk olduğunu belirten Hacıalioğlu, "Şimdi ki hayalim gelecek yılki şampiyonlukta, taraftarımızın çok sevdiği Dar Sokakları marşını çalmak" dedi.

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