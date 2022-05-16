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    • Magazin
    • 16.05.2022 08:37
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    • 16.05.2022 08:37
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    Nazlı Hacıalioğlu'nun Trabzonspor hayali gerçek oldu

    Son dakika haberi! Trabzonspor’un şampiyonluk kutlamaları renkli anlara sahne oldu. Avusturya’da yaşayan ünlü Türk piyanist Nazlı Hacıalioğlu da kutlamalar kapsamında taraftarla buluştu. Koyu Trabzonspor taraftarı olan genç piyanist, “Çok önemli sahnelerde konser verdim ama hiçbirinde bu kadar heyecanlanmadım” dedi

    Hacıalioğlu’nun Trabzonspor hayali gerçek oldu

    Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarında Viyana'da yaşayan ünlü piyanist Nazlı Hacıalioğlu da sahneye çıktı. Geçtiğimiz haftalarda açıklamalarda bulunan Hacıalioğlu, hayalinin Trabzonspor'un stadında piyano çalmak olduğunu söylemişti.



    Bu sözlerinin ardından kulüpten davet alan piyanist, önceki gün statta da konser verdi.



    BAMBAŞKA BİR DUYGUYDU
    Hacialioğlu, "Çok önemli salonlarda, kalabalık topluluklara konser verdim. Hiçbirinde, Trabzonspor taraftarının önündeki kadar heyecanlanmamıştım. Bu bambaşka bir duyguydu. Taraflar harika, ambiyans muhteşemdi." dedi.


        GELECEK YIL PLANI DA HAZIR


        Sabah'ta yer alan habere göre, Trabzonspor'un stadında konser vermenin çok büyük bir gurur ve mutluluk olduğunu belirten Hacıalioğlu, "Şimdi ki hayalim gelecek yılki şampiyonlukta, taraftarımızın çok sevdiği Dar Sokakları marşını çalmak" dedi.

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