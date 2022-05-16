Nazlı Hacıalioğlu'nun Trabzonspor hayali gerçek oldu

Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarında Viyana'da yaşayan ünlü piyanist Nazlı Hacıalioğlu da sahneye çıktı. Geçtiğimiz haftalarda açıklamalarda bulunan Hacıalioğlu, hayalinin Trabzonspor'un stadında piyano çalmak olduğunu söylemişti.
Bu sözlerinin ardından kulüpten davet alan piyanist, önceki gün statta da konser verdi.
BAMBAŞKA BİR DUYGUYDU
Hacialioğlu, "Çok önemli salonlarda, kalabalık topluluklara konser verdim. Hiçbirinde, Trabzonspor taraftarının önündeki kadar heyecanlanmamıştım. Bu bambaşka bir duyguydu. Taraflar harika, ambiyans muhteşemdi." dedi.