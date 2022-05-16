Lyon'un Kerem Aktürkoğlu için 7 milyon Euro'luk teklifini az bulan Galatasaray rest çekti

Sezonun parlayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu için Lyon'un resmi girişimlere başlaması heyecan yaratmıştı. Ancak Fransız kulübünün 7 milyon Euro'luk teklifte bulunması yaşanan heyecanın yerini hayal kırıklığına bıraktı. Alınan bilgilere göre Galatasaray yönetimi genç yıldız için taban fiyatı belirledi. Lyon'un teklifini geri çeviren Sarı-Kırmızılılar'ın 15 milyon Euro'nun altında bir rakamın kabul edilmeyeceğini Fransızlar'a ilettiği öğrenildi. Yönetimin ayrıca Avrupa'nın farklı kulüplerinin verdiği yetkiyle Kerem için temas kuran menajerlere de 15 milyon Euro'luk rest çektiği belirlendi. Bu gelişme sonrası Lyon'un yeni bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çalıp çalmayacağı merak konusu. Sarı- Kırmızılılar'ın yaşadığı ekonomik kriz ve yönetimsel problemlerin de Kerem için yapılan pazarlıkları olumsuz etkilediği ifade ediliyor. Başkan Burak Elmas geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 11 Haziran'daki seçime kadar transfer konusunda adım atılmayacağını duyurmuştu. Bu nedenle milli futbolcu konusundaki görüşmelerin seçim sonrası hız kazanması bekleniyor.



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