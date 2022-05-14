Fransız kulübü, Kerem Aktürkoğlu için resmi girişimlere başladı

Dün Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Son iki sezonda yaşadığı müthiş çıkış sonrası Avrupa'nın dev kulüplerini peşinden koşturan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili Fransa'dan önemli iddia geldi. Fransız basını, uzun süredir Kerem'i takip eden Lyon'un transfer için resmen düğmeye bastığını yazdı.

4 YIL SÖZLEŞMESI VAR

Haberde, genç yıldıza İngiltere ve İspanya'dan da talipler olduğu fakat Lyon'un transferi gerçekleştirmek için tüm şartları zorlayacağı belirtildi. Fransız kulübünün Galatasaray'la resmi görüşmelere başladığını belirten Fransız basını, Kerem Aktürkoğlu'nun kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi olduğuna da dikkat çekti. Lyon'un şef scout'u Benoit Cheyreu bu sezon Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan maç için İstanbul'a gelmiş ve yıldız futbolcuyu canlı olarak izlemişti. Derbide attığı iki güzel golle yıldızlaşan Kerem Aktürkoğlu, Cheyrou'nun çok büyük beğenisini kazanmıştı.

FİYATI 20 MİLYON EURO

Alınan bilgilere göre Galatasaray yönetimi milli futbolcunun fiyatını 20 milyon Euro olarak belirlemiş durumda. Ancak yaşanan yönetimsel belirsizliklerin transfer görüşmelerini yavaşlatacağı ifade ediliyor. Bu sezon müthiş bir performans sergileyen 23 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu tam 48 resmi maçta forma giydi. Kerem, Sarı-Kırmızılı formayla 12 gol atarken, 9 da asist yaptı.

3732 DAKİKA SAHADA KALDI

Bu sezon insanüstü bir performans sergileyen Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray formasıyla 48 maça çıktı. Sadece 1 maçı cezalı olduğu için kaçıran milli futbolcu 3732 dakika sahada kalıp bu alanda takımın en iyisi oldu.