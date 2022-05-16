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    • Spor
    • 16.05.2022 12:22
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    • 16.05.2022 12:22
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    Galatasaray - Adana Demirspor maçının VAR hakemi belli oldu

    Son dakika haberine göre Süper Lig'in 37. haftasının kapanış mücadelesi olan Galatasaray - Adana Demirspor maçının VAR hakemi Fırat Aydınus oldu. Aydınus'a AVAR olarak Bülent Birincioğlu ve Levent Balcı eşlik edecek.

    İşte G.Saray - A.Demirspor maçının VAR hakemi

    Galatasaray'ın bugün sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Fırat Aydınus oldu. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Adana Demirspor'u ağırlayacak. Nef Stadyumu'nda bugün saat 20.00'da oynanacak müsabakayı Sarper Barış Saka yönetecek. Saka'nın yardımcılıklarını Murat Ergin Gözütok ve Ali Tuna yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Mehmet Türkmen olacak. Bu müsabakada VAR koltuğunda Fırat Aydınus oturacak. Aydınus'a AVAR olarak Bülent Birincioğlu ve Levent Balcı eşlik edecek.

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