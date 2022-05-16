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    • Spor
    • 16.05.2022 13:13
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    • 16.05.2022 13:13
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    Fenerbahçe "Örümcek Adam" Miguel Crespo'yu arıyor! Gustavo yerini dolduramadı

    Fenerbahçe’de bu sezon oynadığı futbolla taraftarların sevgilisi haline gelen Portekizli yıldız Miguel Crespo, son 3 haftada sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Sarı-Lacivertliler bu süreçte skor olarak istediğini alsa da onun yerine forma giyen Gustavo beklentileri karşılayamadı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Fenerbahçe Örümcek Adamı arıyor!

    Fenerbahçe taraftarının rakibin ensesine yapıştığı için 'Örümcek Adam' lakabını taktığı Miguel Crespo, 23 lig maçında forma giyerken 19 kez ilk 11'de sahaya çıktı. 1672 dakika süre aldı. İsabetli pas oranı 32! 0.9 şut pası istatistiği ile oynadı. 7.6 ikili mücadele kazanma oranı tutturdu.

    1.3 çalım, 2 top kapma, 1.7 pas arası ve 6.1 sahipsiz top kazanma istatistikleri ile orta sahanın yükünü çekmeyi başardı. Onun yokluğunda Fenerbahçe orta sahası adeta yavan kaldı. Onun yerine görev alan Luiz Gustavo ise 21 lig maçında sahne aldı. 16 kez ilk 11'de başladı.

    Crespo gibi 1672 dakika görev aldı. 32 isabetli pas istatistiği yakaladı. 0.4 şut pası ortalaması ile mücadele ediyor. İkili mücadele istatistiği ise 3.9… 0.6 çalım, 1.3 top kapma, 1 pas arası ve 4.9 sahipsiz top kazanma istatistikleri ile adata idare etti. Brezilyalı oyuncunun sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.



        GUSTAVO BEKLENENİ VEREMEDİ
        Crespo'nun şut pası, ikili mücadele kazanma, çalım ve top kazanma istatistiklerinde Gustavo'dan iki kat daha iyi istatistiklere sahip olması dikkatleri çekti.
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