Fenerbahçe "Örümcek Adam" Miguel Crespo'yu arıyor! Gustavo yerini dolduramadı

1.3 çalım, 2 top kapma, 1.7 pas arası ve 6.1 sahipsiz top kazanma istatistikleri ile orta sahanın yükünü çekmeyi başardı. Onun yokluğunda Fenerbahçe orta sahası adeta yavan kaldı. Onun yerine görev alan Luiz Gustavo ise 21 lig maçında sahne aldı. 16 kez ilk 11'de başladı.