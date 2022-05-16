Fenerbahçe "Örümcek Adam" Miguel Crespo'yu arıyor! Gustavo yerini dolduramadı

Fenerbahçe taraftarının rakibin ensesine yapıştığı için 'Örümcek Adam' lakabını taktığı Miguel Crespo, 23 lig maçında forma giyerken 19 kez ilk 11'de sahaya çıktı. 1672 dakika süre aldı. İsabetli pas oranı 32! 0.9 şut pası istatistiği ile oynadı. 7.6 ikili mücadele kazanma oranı tutturdu.
1.3 çalım, 2 top kapma, 1.7 pas arası ve 6.1 sahipsiz top kazanma istatistikleri ile orta sahanın yükünü çekmeyi başardı. Onun yokluğunda Fenerbahçe orta sahası adeta yavan kaldı. Onun yerine görev alan Luiz Gustavo ise 21 lig maçında sahne aldı. 16 kez ilk 11'de başladı.
Crespo gibi 1672 dakika görev aldı. 32 isabetli pas istatistiği yakaladı. 0.4 şut pası ortalaması ile mücadele ediyor. İkili mücadele istatistiği ise 3.9… 0.6 çalım, 1.3 top kapma, 1 pas arası ve 4.9 sahipsiz top kazanma istatistikleri ile adata idare etti. Brezilyalı oyuncunun sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.