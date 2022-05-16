BEŞİKTAŞ'IN STRATEJİSİ MERAK EDİLİYOR

MLS Ligi ekibi New England ile sözleşmesi yıl sonunda sona erecek olan Adam Buksa daha önce yaptığı açıklamada Avrupa'ya dönmeyi istediğini belirtmişti. Alexander Sörloth ile görüşmelerini sürdüren ve Buksa ile de temaslarını sürdüren Kartal'ın yeni stratejisi merak ediliyor.