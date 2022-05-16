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    • Spor
    • 16.05.2022 11:35
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    • 16.05.2022 11:38
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    Beşiktaş üzülecek! Adam Buksa rüzgarı...

    Beşiktaş’ın golcü adayları arasında ilk sıralarda yer alan Polonyalı yıldız Adam Buksa performansıyla devlerin dikkatini çekti. MLS Ligi ekibi New England ile sözleşmesi yıl sonunda sona erecek olan Adam Buksa daha önce yaptığı açıklamada Avrupa’ya dönmeyi istediğini belirtmişti. Alexander Sörloth ile görüşmelerini sürdüren ve Buksa ile de temaslarını sürdüren Kartal’ın yeni stratejisi merak ediliyor.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel haber
    Golleri sıraladı adaylar çoğaldı | Özel Haber

    Beşiktaş'ın golcü adayları arasında ilk sıralarda yer alan Polonyalı yıldız son haftalardaki performansıyla devlerin dikkatini çekti.

    MLS Ligi'nde son maçlarda fırtınalar estiren yıldız golcünün performansı diğer takımları da uyandırdı.

    ADAM BUKSA DİKKATLERİ ÇEKTİ
    Siyah-Beyazlılar'ın golcü listesinde Alexander Sörloth'tan sonra ikinci sırıda olan Adam Buksa, New England formasıyla muhteşem performans sergileyince İtalya, Almanya ve Fransa takımlarının da dikkatini çekti.

    5 HAFTADA 6 GOL
    Beşiktaş'ın 1 ay önce ilgilenmeye başladığı Buksa o tarihlerde ligde henüz golle tanışmamıştı. Ancak son 5 haftada 6 gole imza atarak dikkatleri üzerine çekti. 25 yaşındaki yıldızın performansı Beşiktaş'ın işini daha da zorlaştıracak.

    BEŞİKTAŞ'IN STRATEJİSİ MERAK EDİLİYOR
    MLS Ligi ekibi New England ile sözleşmesi yıl sonunda sona erecek olan Adam Buksa daha önce yaptığı açıklamada Avrupa'ya dönmeyi istediğini belirtmişti. Alexander Sörloth ile görüşmelerini sürdüren ve Buksa ile de temaslarını sürdüren Kartal'ın yeni stratejisi merak ediliyor.

        7 kez Polonya milli Takım forması giyen ve 5 kez fileleri havalandıran 25 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeri 9 milyon Euro... Buksa, 2020 yılında Pogon Szczecin'den New England'a 4.2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.
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