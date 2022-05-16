Fransa futbolunda sezonun en iyileri belli oldu: Mbappe, art arda üçüncü kez yılın en iyi oyuncusu

Fransa Profesyonel Futbolcular Birliği (UNFP) tarafından Paris'te düzenlenen törende, sezonun en iyileri ilan edildi. Bu sezon 36 lig maçında 25, tüm kulvarlarda ise 36 gole imza atan PSG'nin Fransız yıldızı Mbappe, art arda üçüncü kez yılın en iyi oyuncusu seçildi.