Ahmet Ağaoğlu'ndan flaş açıklama: Gereken her türlü adımı atacağız

"SAĞDUYU ÇAĞRISI YAPMAYI BİR BORÇ BİLİYORUM"

Yaşananların hukuken takipçi olacaklarını kaydeden Ağaoğlu, "Bu noktada kulüplerin başkanlığını üstlenen şahısların taşıdığı sorumluluk akla gelmelidir. Bizler farklı renklere, rakiplere saygı duyarak; ayrıştırıcı ve nefret içeren söylemlerden kaçınarak meselelere sağduyu ile yaklaşarak futbol kamuoyu için örnek ve öncü olmalıyız. Bu bağlamda haftalardır ısrarla kullanılan provokatif dili ve bu nefret dolu dilin kaçınılmaz bir sonucu olarak karşılaştığımız şiddet olaylarını kınıyorum. Yaşanan olayların hukuken takipçisi olacak ve gereken her türlü adımı atacağız. Ancak, bundan sonra benzer olayların yaşanmaması adına futbol kamuoyuna sağduyu çağrısı yapmayı bir borç biliyorum. Futbol oyununa duyulan sevgi ve rakibe duyulan saygı, tüm camialar için ortak değerler olmalıdır. Lütfen provokatif söylemlerin, bu ortak değerlerimizin önüne geçmesine izin vermeyelim" diye konuştu.