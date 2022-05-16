Ahmet Ağaoğlu'ndan flaş açıklama: Gereken her türlü adımı atacağız

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor ve Fenerbahçe taraftarlar arasında İstanbul'da yaşanan gerilim ve şiddet olaylarına ilişkin, kulübün resmi sitesinden yazılı açıklama yaparak, futbol kamuoyuna sağduyu çağrısında bulundu.
Ağaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada "Trabzonspor Kulübü Başkanı olarak, son günlerde kulübümüz taraftarları ile Fenerbahçeli taraftarlar arasında yükseltilen gerilimden endişe duyuyor; bu gerilimin iki takım taraftarı arasında sözlü ve fiziksel şiddete dönüştüğünü gösteren olayları büyük bir üzüntüyle takip ediyorum.
Futbol, elbette ki mücadele ve rekabetin sadece sahada değil; saha dışında da yüksek olduğu bir spordur. Futbolcular gibi taraftarların da birbiriyle rekabet içinde olması son derece doğaldır. Taraftarlık ve futbol rekabeti, farklı aidiyetlere saygı duyarak barış içinde yaşanabildiği müddetçe sosyal yaşamın en güzel renklerinden biridir. Ancak rekabetin, saygı ve sportmenlik gibi temel değerlerini yitirerek, şiddet ve taşkınlığa dönüşmesi ve toplumsal yaşamda farklı tezahürlerle karşımıza çıkması kabul edilemezdir" dedi.