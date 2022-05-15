Trabzonspor şampiyonluk kutlamasıyla dünyada ses getirdi FIFA resmi sitesi “Şampiyonluk böyle kutlanır” manşetini attı

Trabzonspor'un şampiyonluk görüntüleri dünya basınında gündem olurken FIFA'dan flaş bir paylaşım geldi. FIFA, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bordo mavililerin denizden başlayan kutlamalarını paylaşarak, "Türkiye'de şampiyonluk böyle kutlanır, Trabzonspor ve taraftarları" ifadelerini kullandı. ABD merkezli New York Times gazetesi, 30 Nisan'da, haftalar öncesinden Süper Lig şampiyonluğunu garantileyen Bordo-Mavili takımla ilgili olarak, "Trabzonspor, neredeyse iki hafta önce şampiyonluğu elde etse de takımı ve hayranlarının kutlamaları bitmedi" ifadesi kullanıldı. Trabzonsporlu futbolcu ve taraftarların günlerdir süren kutlamalarının '1984'ten bu yana süren uzun bekleyişten' kaynaklandığı aktarılan haberde, "Yaklaşık kırk yıl Türkiye şampiyonası için beklemek, bazıları için kendilerini kontrol edemeyecek kadar fazlaydı." ifadeleri kullanıldı. Bu arada Trabzonspor'un dünkü kutlamalarına Avrupa basını da iştirak etti. Tuttosport (İtalya) Marca (İspanya), Voetbal (Hollanda), Nemzati Sports (Macaristan) ve Record'dan (Portekiz) muhabirler şampiyonluk kutlamalarını takip ettiler.