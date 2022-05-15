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    Trabzonspor şampiyonluk kutlamasıyla dünyada ses getirdi FIFA resmi sitesi “Şampiyonluk böyle kutlanır” manşetini attı

    Trabzonspor'un şampiyonluk görüntüleri dünya basınında gündem oldu. FIFA resmi sitesi “Şampiyonluk böyle kutlanır” manşetini attı. New York Times, “Hasret bitti. 2 haftadır kutlamalar bitmedi” dedi...

    Şampiyonluk böyle kutlanır

    Trabzonspor'un şampiyonluk görüntüleri dünya basınında gündem olurken FIFA'dan flaş bir paylaşım geldi. FIFA, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bordo mavililerin denizden başlayan kutlamalarını paylaşarak, "Türkiye'de şampiyonluk böyle kutlanır, Trabzonspor ve taraftarları" ifadelerini kullandı. ABD merkezli New York Times gazetesi, 30 Nisan'da, haftalar öncesinden Süper Lig şampiyonluğunu garantileyen Bordo-Mavili takımla ilgili olarak, "Trabzonspor, neredeyse iki hafta önce şampiyonluğu elde etse de takımı ve hayranlarının kutlamaları bitmedi" ifadesi kullanıldı. Trabzonsporlu futbolcu ve taraftarların günlerdir süren kutlamalarının '1984'ten bu yana süren uzun bekleyişten' kaynaklandığı aktarılan haberde, "Yaklaşık kırk yıl Türkiye şampiyonası için beklemek, bazıları için kendilerini kontrol edemeyecek kadar fazlaydı." ifadeleri kullanıldı. Bu arada Trabzonspor'un dünkü kutlamalarına Avrupa basını da iştirak etti. Tuttosport (İtalya) Marca (İspanya), Voetbal (Hollanda), Nemzati Sports (Macaristan) ve Record'dan (Portekiz) muhabirler şampiyonluk kutlamalarını takip ettiler.



    AKYAZI'DA GÖRSEL ŞÖLEN
    Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarında hem stat içinde hem de stat dışında muhteşem görüntüler vardı. Kutlamalar sırasında ortaya çıkan görsel şölen izleyenlerden tam not aldı.



    ABDÜLKADİR VE SİOPİS FIRTINA GİBİ ESTİ
    Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde kolbastı oynanırken bir anda takımın iki yıldızı Abdülkadir Ömür ile Manolis Siopis platformda belirdi. İkilinin karşılıklı oynadığı kolbastı oyunu şampiyonluk kupasının kaldırıldığı gecenin unutulmazları arasına girdi. Bitmeyen enerjisiyle tanınan Manolis Siopis'in kolbastı oyunundaki becerisi izleyenlere adeta parmak ısırttı.



        HORON KOLBASTI KEMENÇE YOK BÖYLE BİR EĞLENCE
        Şampiyonluk kutlamalarında Bordo-Mavililer unutamayacakları bir gece yaşadılar. Mustafa Topaloğlu, İbrahim Can, Demet Akalın gibi ünlü sanatçılar kutlamalarda taraftarları coşturdular. Kemençe ve tulum eşliğinde oynanan horonlar coşkuyu ikiye katladı. Kutlamalar gecenin geç saatlerine kadar devam etti.

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