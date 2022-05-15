Şampiyonluk kutlamaları öncesi Karadeniz, Bordo-Maviye boyandı

Trabzonspor'un Süper Lig şampiyonluğu kutlamaları öncesi denizde şehirde adeta şölen vardı... Ligde bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, dün akşamki kutlamalar için Şenol Güneş Spor Kompleksi'ne deniz üzerinden özel hazırlanan bir tekne ile gitti.
TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI
Deniz üzerinden stadyuma giden Trabzonspor takımına, onlarca taraftar da tekneleri ile eşlik etti. Trabzonspor bayrakları ile donatılan teknelerle deniz adeta Bordo-Maviye boyandı.
AVCI'YA BÜYÜK SEVGİ VARDI
Trabzonspor takımını taşıyan "şampiyonların filosu" denizdeki yolculuğu süresince taraftarın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Taraftarlar özellikle teknik direktör Abdullah Avcı'yı bağrına bastı.