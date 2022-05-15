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    Şampiyonluk kutlamaları öncesi Karadeniz, Bordo-Maviye boyandı

    Süper Lig'in şampiyonu Trabzonspor, kutlamalar için stadyuma deniz üzerinden tekne ile gitti. Taraftarlar da takımlarına tezahüratlarla eşlik etti... Deniz yolculuğu boyunca futbolculara ve teknik heyete yoğun bir ilgi vardı. Tekne limana yanaşınca ise coşku tavan yaptı...

    Borda-mavi donanma

    Trabzonspor'un Süper Lig şampiyonluğu kutlamaları öncesi denizde şehirde adeta şölen vardı... Ligde bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, dün akşamki kutlamalar için Şenol Güneş Spor Kompleksi'ne deniz üzerinden özel hazırlanan bir tekne ile gitti.



    TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI
    Deniz üzerinden stadyuma giden Trabzonspor takımına, onlarca taraftar da tekneleri ile eşlik etti. Trabzonspor bayrakları ile donatılan teknelerle deniz adeta Bordo-Maviye boyandı.



    AVCI'YA BÜYÜK SEVGİ VARDI
    Trabzonspor takımını taşıyan "şampiyonların filosu" denizdeki yolculuğu süresince taraftarın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Taraftarlar özellikle teknik direktör Abdullah Avcı'yı bağrına bastı.



        DONANMASIYLA DA GÜNDEMDE
        Şampiyonluğun ilan edilmesi sonrası sevinç gösterileri ile dünyanın konuştuğu Trabzonspor'un denizdeki donnaması da sosyal medyanın gündemine oturdu. Görüntüler alkış aldı.



        İKİNCİ KUPA TÖRENİ OLİMPİYAT'TA
        Şampiyonluk tacını giyen Trabzonspor, bugün Altay maçında 2. kez kupayı kaldıracak. Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, dün düzenlenen törenle kupasını kaldırırken, Bordo-Mavililer bugün ikinci kez kupayı kaldıracak. Bugün saat 16.00'da Altay ile İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak olan Trabzonspor, maç bitiminde kupayı 75 bin taraftarının önünde yeniden kaldıracak. Böylelikle Trabzon'daki kupa sevinci İstanbul'a da sıçrayacak. Bordo-Mavililer'in şampiyonluk coşkusu katlanarak artacak.



        AHMET ÇALIK UNUTULMADI
        Fırtına'nın yıldız ismi Dorukhan, kutlamalarda sahneye 6 numaralı Ahmet Çalık forması ile çıktı. Çalık'ı unutmayan Dorukhan alkış aldı.



            Fırtına'nın yabancı futbolcuları Bakasetas, Siopis ve Puchacz tekne turunda büyük coşku yaşadı.



            EDGAR IE DE KUTLAMALARDA
            Sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan ve sözleşmesi feshedilen Edgar IE de dün Trabzonpor'un kutlamalarında takımla yer aldı. Şampiyonluk anonsunda ülkesinin bayrağıyla yer aldı.

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