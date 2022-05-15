Şampiyonluk kutlamaları öncesi Karadeniz, Bordo-Maviye boyandı

Trabzonspor'un Süper Lig şampiyonluğu kutlamaları öncesi denizde şehirde adeta şölen vardı... Ligde bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, dün akşamki kutlamalar için Şenol Güneş Spor Kompleksi'ne deniz üzerinden özel hazırlanan bir tekne ile gitti.