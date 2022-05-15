İnadıyla... Ruhuyla... Alnının akıyla... Şampiyon

Şampiyon Trabzonspor dün gece kupasına kavuştu. Karadeniz Fırtınası, denizde başlayan kutlamaları stadda sonlandırdı... 60 bin taraftarının desteğiyle teknik ekip, futbolcular ve yönetim sahneye çıktı. Bordo-Mavililer, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı... Kupa, takım kaptanı Uğurcan Çakır'ın ellerinde havaya kalktı... Süper Lig'de 3 hafta kala şampiyon olan Trabzonspor'da kaptan Uğurcan Çakır, "Anlatılamaz bir duygu bizim için. Çok çalıştık, çok mücadele ettik ve şampiyon olduk. Büyük bir gurur" şeklinde konuştu. Karadeniz Fırtınası'nın yıldız isimlerinden Abdülkadir Ömür, "Belki de hayatımın en mutlu günü. Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim. Trabzonspor'a böyle bir hediye verdiğimiz için çok mutluyuz. Bu şampiyonlukta en ufak payım varsa ne mutlu bana" dedi. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı sahaya Gökhan Tepe imzalı 'Beyaz' adlı şarkıyla çıktı... Avcı tribünlere "Teşekkür ederim böyle sevdiğin için..." mesajı verdi.