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    • Spor
    • 15.05.2022 15:53
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    • 15.05.2022 15:53
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    Göztepe- Beşiktaş maçı CANLI şifresiz izle! 15 Nisan Süper Lig maç linki: Bedava ücretsiz HD kesintisiz Göztepe- Beşiktaş maçı nasıl izlenir? Maçın 11'leri!

    Göztepe ile Beşiktaş Süper Lig'in 37. haftasında bugün kozlarını paylaşacak. Taraftarlar maça dair bir çok soruya yanıt arıyor. Maçın 11'leri az evvel açıklandı. Buna göre Göztepe'de Arda, Murat, Arslanagic, Kahraman, Mihojevic, Berkan, Atakan, Yalçın, Tijanic, Baku, Di Santo forma giyecek. Kritik maça çok az bir süre kala özellikle canlı şifresiz yayın izlemek isteyenler için haberimizde link paylaştık. İşte Göztepe- Beşiktaş maçı CANLI şifresiz izleme ekranı! 15 Nisan Süper Lig: Göztepe - Beşiktaş maçı kesintisiz, canlı nasıl izlenir?

    GÖZTEPE- BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE!

    GÖZTEPE- BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE! Süper Lig'de bu hafta heyecan dorukta. Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe ile mücadele edecek. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Karşılaşma ülkemizde beIN Sports HD2 kanalından canlı olarak izlenebilecek. Peki 15 Nisan Süper Lig: Göztepe - Beşiktaş maçı kesintisiz, canlı nasıl izlenir? İşte, müsabakaya dair merak edilenler...

    MAÇIN 11'LERİ!

    Göztepe: Arda, Murat, Arslanagic, Kahraman, Mihojevic, Berkan, Atakan, Yalçın, Tijanic, Baku, Di Santo.

    Beşiktaş: Emre, Welinton, Serdar, Montero, Rosier, Josef, Emirhan, Umut, Ghezzal, N'Koudou, Larin.

    GÖZTEPE-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Göztepe- Beşiktaş maçı 15 Nisan 2022 bugün saat 16.00'da başlayacak. Kritik maç beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.

        İKİ TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE

        Beşiktaş'ı konuk ettiği son üç Süper Lig maçının ikisini kazanan Göztepe (1M), daha önceki 16 karşılaşmada aldığı galibiyet sayısını yakalamak istiyor (3G 6B 7M).

        Göztepe'ye rakip olduğu son üç Süper Lig maçını kazanan Beşiktaş, Aralık 2001den bu yana İzmir ekibini üst üste dört kez mağlup edemiyor.

        Evinde oynadığı son altı Süper Lig maçını kaybeden Göztepe, kulüp tarihinin en uzun serisini yaşıyor. İzmir ekibi, Karabükspor'dan (2017/18) bu yana üst üste yedi iç saha mağlubiyeti alan ilk takım olma tehlikesiyle karşı karşıya.
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        Haberler Spor Göztepe- Beşiktaş maçı CANLI şifresiz izle! 15 Nisan Süper Lig maç linki: Bedava ücretsiz HD kesintisiz Göztepe- Beşiktaş maçı nasıl izlenir? Maçın 11'leri!
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