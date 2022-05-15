Trabzonspor Altay maçı canlı yayın izle! Trabzonspor Altay maçı şifresiz, bedava, kesintisiz, CANLI nasıl izlenir? Maçın 11'leri...

Süper Lig'in 37. haftasında heyecan Trabzonspor - Altay arasında oynanacak kritik maç ile devam ediyor. Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, sahasındaki zemin sorunu nedeniyle Altay ile bugün İstanbul'da mücadele edecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacal maça dair bir çok soru gündemde yer alıyor. Maçın 11'leri az önce belli oldu. Peki Trabzonspor - Altay maçı şifresiz, bedava, canlı, kesintisiz nasıl izlenir? İşte maça dair bilgiler...
TRABZONSPOR - ALTAY MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?
Trabzonspor - Altay maçı 15 Mayıs Pazar yani bugün saatler 16.00'ı gösterdiğinde başlayacak. Heyecanlı maç beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
MAÇIN 11'LERİ!
TRABZONSPOR - Uğurcan, Serkan, Hugo, Ahmetcan, İsmail, Hamsik, Bakasetas, Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius
Altay: Cihan, Björkander, Thiam, İbrahim, Cebrail, Kazımcan, Ceyhun, Thaciano, Poko, Rodriguez, Kappel
HAKEMLER
Kadir Sağlam (Hakem)
Mustafa Sönmez (1. Yardımcı Hakem)
Candaş Elbil (2. Yardımcı Hakem)
Çağdaş Altay (Dördüncü Hakem)