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    • Spor
    • 15.05.2022 15:39
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    • 15.05.2022 15:40
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    Trabzonspor Altay maçı canlı yayın izle! Trabzonspor Altay maçı şifresiz, bedava, kesintisiz, CANLI nasıl izlenir? Maçın 11'leri...

    Trabzonspor - Altay Süper Lig'in 37. haftasında bugün kozlarını paylaşacak. Heyecan dolu maça dakikalar kala taraftarlar detayları araştırmaya başladı. Son dakika haberine göre maçın 11'leri açıklandı. Bordo-Mavili ekipte Uğurcan, Serkan, Hugo, Ahmetcan, İsmail, Hamsik, Bakasetas, Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius forma giyecek. Peki,Trabzonspor - Altay maçı şifresiz, bedava, canlı, kesintisiz nasıl izlenir?

    Trabzonspor Altay maçı canlı yayın izle!

    Süper Lig'in 37. haftasında heyecan Trabzonspor - Altay arasında oynanacak kritik maç ile devam ediyor. Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, sahasındaki zemin sorunu nedeniyle Altay ile bugün İstanbul'da mücadele edecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacal maça dair bir çok soru gündemde yer alıyor. Maçın 11'leri az önce belli oldu. Peki Trabzonspor - Altay maçı şifresiz, bedava, canlı, kesintisiz nasıl izlenir? İşte maça dair bilgiler...

    TRABZONSPOR - ALTAY MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?

    Trabzonspor - Altay maçı 15 Mayıs Pazar yani bugün saatler 16.00'ı gösterdiğinde başlayacak. Heyecanlı maç beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

    MAÇIN 11'LERİ!

    TRABZONSPOR - Uğurcan, Serkan, Hugo, Ahmetcan, İsmail, Hamsik, Bakasetas, Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius

    Altay: Cihan, Björkander, Thiam, İbrahim, Cebrail, Kazımcan, Ceyhun, Thaciano, Poko, Rodriguez, Kappel

    HAKEMLER

    Kadir Sağlam (Hakem)

    Mustafa Sönmez (1. Yardımcı Hakem)

    Candaş Elbil (2. Yardımcı Hakem)

    Çağdaş Altay (Dördüncü Hakem)
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    CANLI | Trabzonspor - Altay
    Haberler Spor Trabzonspor Altay maçı canlı yayın izle! Trabzonspor Altay maçı şifresiz, bedava, kesintisiz, CANLI nasıl izlenir? Maçın 11'leri...
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