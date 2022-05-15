Süper Lig'in 37. haftasında heyecan devam ediyor. Fenerbahçe sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor.
Ligde üst üste oynadığı son 12 maçta mağlubiyet yaşamayan Fenerbahçe, bu süreçte 10 galibiyet ve 2 beraberlikle 32 puan topladı.
FENER KAZANIRSA İKİNCİLİK GARANTİ
Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 3. sıradaki İttifak Holding Konyaspor'un 5 puan önünde 69 puanla 2. sırada girdi.
Sarı-lacivertli ekip, bugünkü maçı kazandığı takdirde sezonu 2. tamamlamayı garantileyecek.