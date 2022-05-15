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    • Spor
    • 15.05.2022 18:06
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    • 15.05.2022 18:45
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    Fenerbahçe - Karagümrük | CANLI ANLATIM İZLE

    Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe evinde Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. İki takımda da hedef mutlak galibiyet. Fenerbahçe - Karagümrük maçını takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

    Fenerbahçe - Karagümrük | CANLI ANLATIM İZLE

    Süper Lig'in 37. haftasında heyecan devam ediyor. Fenerbahçe sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor.

    Ligde üst üste oynadığı son 12 maçta mağlubiyet yaşamayan Fenerbahçe, bu süreçte 10 galibiyet ve 2 beraberlikle 32 puan topladı.



    Fenerbahçe - Karagümrük maçını takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.



    FENER KAZANIRSA İKİNCİLİK GARANTİ
    Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 3. sıradaki İttifak Holding Konyaspor'un 5 puan önünde 69 puanla 2. sırada girdi.

    Sarı-lacivertli ekip, bugünkü maçı kazandığı takdirde sezonu 2. tamamlamayı garantileyecek.



        İLK 11'LER
        Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar Aziz, Tisserand, Ferdi, Osayi-Samuel, Zajc, Gustavo, Rossi, İrfan Can, Serdar Dursun.

        Karagümrük: Viviano, Burak, Luckassen, Caner, Biraschi, Biglia, Bistrovic, Ahmed Musa, Emre Mor, Borini, Pesic.




        FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında 5 oyuncusundan yararlanamayacak.

        Sarı-lacivertlilerde cezalı Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Dimitris Pelkas, Kim Min-jae, Miguel Crespo ve Arda Güler zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

        Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ve çalışmalara başlayan Attila Szalai'nin durumuna ise maç saatinde teknik heyet karar verecek.



        CEZA SINIRINDA 3 İSİM BULUNUYOR
        Fenerbahçe'de sarı kart ceza sınırında 3 oyuncu yer alıyor.

        Sarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo, Bright Osayi Samuel ve Filip Novak kart görmeleri halinde sezonun son haftasındaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında cezalı duruma düşecek.



            VOLKAN DEMİREL, KADIKÖY'E RAKİP OLARAK GELECEK
            Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Volkan Demirel, Kadıköy'e bu sefer sarı-lacivertli takımın rakibi olarak gelecek.

            Sarı-lacivertli camiada kaleci ve kaptan olarak uzun yıllar gören yapan, ardından teknik heyette de yer alan Demirel, ilk defa Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü olarak Fenerbahçeli taraftarlarının önüne çıkacak.
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