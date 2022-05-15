Fenerbahçe - Karagümrük CANLI MAÇ İZLE! FB - Karagümrük maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

Süper Lig'in 37. haftasında heyecan devam ediyor. Fenerbahçe - Karagümrük kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Haberimizden FB - Karagümrük maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz seçeneklerini kullanarak takvim.com.tr'den heyecanlı mücadeleyi takip edebilirsiniz...
FENERBAHÇE - KARAGÜMRÜK MAÇI İLK 11'LERİ
Fenerbahçe: Altay, Serdar, Tisserand, Ferdi, Nazım, Osayi, Zajc, Gustavo, Rossi, İrfan Can, Serdar Dursun
Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak, Luckassen, Caner, Biglia, Jimmy Durmaz, Ahmed Musa, Emre Mor, Borini, Pesic (MUHTEMEL)
İki takım arasında ilk yarıda Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere sonuçlanmıştı.
Cezalı Mert Hakan'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Pelkas, Kim Min-jae, Crespo ve Arda Güler bu akşam forma giyemeyecek.