Fenerbahçe - Karagümrük CANLI MAÇ İZLE! FB - Karagümrük maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

İki takım arasında ilk yarıda Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere sonuçlanmıştı.

Cezalı Mert Hakan'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Pelkas, Kim Min-jae, Crespo ve Arda Güler bu akşam forma giyemeyecek.