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    • Spor
    • 15.05.2022 18:30
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    • 15.05.2022 18:30
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    Fenerbahçe - Karagümrük CANLI MAÇ İZLE! FB - Karagümrük maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

    Süper Lig'in 37. haftasıdna heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam Fenerbahçe - Karagümrük karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ilk yarıda Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere sonuçlanmıştı. Şimfi gözler bu akşam oynanacak mücadeleye çevrildi. Taraftarlar heyecanlı maçın yayın kanalını merak ediyor. İşte Fenerbahçe - Karagümrük CANLI MAÇ İZLE! FB - Karagümrük maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz seçenekleri!

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe - Karagümrük CANLI MAÇ İZLE!

    Süper Lig'in 37. haftasında heyecan devam ediyor. Fenerbahçe - Karagümrük kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Haberimizden FB - Karagümrük maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz seçeneklerini kullanarak takvim.com.tr'den heyecanlı mücadeleyi takip edebilirsiniz...

    FENERBAHÇE - KARAGÜMRÜK MAÇI İLK 11'LERİ

    Fenerbahçe: Altay, Serdar, Tisserand, Ferdi, Nazım, Osayi, Zajc, Gustavo, Rossi, İrfan Can, Serdar Dursun

    Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak, Luckassen, Caner, Biglia, Jimmy Durmaz, Ahmed Musa, Emre Mor, Borini, Pesic (MUHTEMEL)

    MAÇI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

    İki takım arasında ilk yarıda Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere sonuçlanmıştı.

    Cezalı Mert Hakan'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Pelkas, Kim Min-jae, Crespo ve Arda Güler bu akşam forma giyemeyecek.

        12 MAÇTIR NAMAĞLUP

        Fenerbahçe, Süper Lig'de üst üste oynadığı son 12 maçta mağlubiyet yaşamadı. Sarı-lacivertliler bu süreçte 10 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 32 puan topladı.

        DEMİREL KADIKÖY'DE İLK KEZ RAKİP

        Karagümrük'ün teknik direktörü Volkan Demirel ilk kez Kadıköy'de Fenerbahçe'ye rakip olacak.

        KAPALI GİŞE

        Maçın tüm biletleri satıldı. Ülker Stadı'nda bugün yaklaşık 45 bin taraftar yer alacak.

        İstanbul'daki son maçta takımlarını yalnız bırakmayan sarı-lacivertliler, İsmail Kartal'a özel sevgi gösterisinde bulunacak.
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        Haberler Spor Fenerbahçe - Karagümrük CANLI MAÇ İZLE! FB - Karagümrük maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!
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