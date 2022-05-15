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    • Spor
    • 15.05.2022 20:53
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    • 15.05.2022 20:53
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    Beşiktaş'ın genç eldiveni güven veriyor! Göztepe maçına damga vurdu: Herkes 2004'lü kaleci Emre Bilgin'i konuştu

    Beşiktaş'ın genç eldivenleri kalede güven vermeye devam ediyor... Siyah Beyazlıların 9 kişi oynayıp Göztepe'yi 2-0 mağlup ettiği maçta toplam 7 kurtarışa imza atan Emre Bilgin, karşılaşmaya damgasını vurdu. Ersin Destanoğlu'ndan kaleyi devralan genç Emre sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında girdi.

    Beşiktaş’ın genç eldiveninden müthiş performans!

    Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş'ın Göztepe'yi 2-0 mağlup ettiği maçta kaleyi koruya Emre Bilgin, karşılaşma sonunda açıklamalarda bulundu.



    Karşılaşma öncesinde Valerien Ismael ve takım arkadaşlarından büyük destek gördüğünü belirten Emre, "Beni destekleyen herkese teşekkürler. Buraya gelmemde hocalarımın çok büyük emeği var. Valerien Ismael hoca maçtan önce benimle konuştu. Ben de çıktım ve elimden geleni yaptım. 3 puan için çok mutluyum. Aileme ve sevdiklerime selamlar. Takım arkadaşlarım da çok destek verdi. Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz gibi ağabeylerime de teşekkürler." diye konuştu.



    EN FAZLA KURTARIŞ
    Öte yandan Emre Bilgin, Loris Karius'tan (Nisan 2019 vs Ankaragücü) bu yana Beşiktaş formasıyla bir Süper Lig maçında en fazla kurtarış yapan kaleci oldu.
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        Haberler Spor Beşiktaş'ın genç eldiveni güven veriyor! Göztepe maçına damga vurdu: Herkes 2004'lü kaleci Emre Bilgin'i konuştu
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