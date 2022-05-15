Beşiktaş'ın genç eldiveni güven veriyor! Göztepe maçına damga vurdu: Herkes 2004'lü kaleci Emre Bilgin'i konuştu





Karşılaşma öncesinde Valerien Ismael ve takım arkadaşlarından büyük destek gördüğünü belirten Emre, "Beni destekleyen herkese teşekkürler. Buraya gelmemde hocalarımın çok büyük emeği var. Valerien Ismael hoca maçtan önce benimle konuştu. Ben de çıktım ve elimden geleni yaptım. 3 puan için çok mutluyum. Aileme ve sevdiklerime selamlar. Takım arkadaşlarım da çok destek verdi. Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz gibi ağabeylerime de teşekkürler." diye konuştu.