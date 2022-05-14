Süper Lig Şampiyonu Trabzonspor kupasına kavuşuyor! Akyazı'da fırtına kopacak



Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan edip kutlamalarla dünya gündemine oturan Trabzonspor, kupasını bugün kaldırıyor. Büyük şölene katılmak için binlerce taraftar günler öncesinden şehre akın etmeye başlarken, hazırlıklar da tamamlandı. Bordo-mavililer, kutlamalara denizde start verecek.



TEKNELER VE TAKALARLA BİRLİKTE ŞAMPİYONLUK FİLOSU

Taraftarıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin oradan tekneler ve takalarla birlikte 'Şampiyonluk Filosu' yapacak olan Karadeniz ekibi, sonrasında ise üstü açık otobüsle taraftarını selamlayıp Şenol Güneş Spor Kompleksi'ne geçecek.

Asıl şölen ise statta başlayacak. 16.00'dan itibaren taraftarların tribünlere alınmaya başlayacağı stadyumda konserler, DJ performansları, horon ve kolbastı şovları düzenlenecek. Ardından bordo-mavili takım kupasını alıp, şampiyonluk turu atacak.