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    • Spor
    • 14.05.2022 11:27
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    • 14.05.2022 11:27
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    Rambo Okan'ın gerçek adı ne? Rambo Okan kimdir? Rambo Okan nereli, kaç yaşında?

    Rambo Okan hakkında detaylar merak edilip araştırılıyor. Son olarak Daha önce de köprüye gelip bayrağın iplerini kesmeye çalışan Okan, iki kez başarısız olmuş ve polis tarafından gözaltına alınmıştı. Ancak bayrağın iplerini 3. denemesinde kesmeyi başardı. Peki, Rambo Okan kimdir? Rambo Okan nereli, kaç yaşında? Rambo Okan'ın gerçek adı ne? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Rambo Okan kimdir? Rambo Okan nereli, kaç yaşında?

    Rambo Okan hakkında detaylar merak eidlip araştırılıyor. "Rambo Okan" Trabzonspor'un şampiyonluğu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde asılan bayrağın iplerini üçüncü denemesinde kesmeyi başardı. Peki, Rambo Okan kimdir? Rambo Okan nereli, kaç yaşında? Rambo Okan'ın gerçek adı ne? İşte merak edilenler!

    "Rambo Okan" Trabzonspor'un şampiyonluğu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde asılan bayrağın iplerini üçüncü denemesinde kesmeyi başardı. Gece geç saatlerde bir kez daha köprüye gelen Okan, o anları bir de videoya aldı.

    İLK 2 DENEMESİNDE BAŞARISIZ OLMUŞTU

    Daha önce de köprüye gelip bayrağın iplerini kesmeye çalışan Okan, iki kez başarısız olmuş ve polis tarafından gözaltına alınmıştı.

        İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞTU

        Geçtiğimiz hafta yaptığı ikinci denemede, elinde bıçakla Trabzonspor bayrağının bir kısmını kesen Okan, ardından intihar girişiminde bulunmuştu. Polis ekiplerinin yoğun çabası sonrası ikna edilen Rambo Okan gerekli işlemlerin yapılması için karakola götürülmüştü.

        RAMBO OKAN KİMDİR?

        1967 yılında dünyaya geldi. Gerçek adı Okan Güler'dir. Galatasaray Ali Sami Yen Stadyumu'nda Fenerbahçe bayrağı dikerek adını duyurmuştu. Halk arasında akli dengesinin yerine olmadığı iddia edilmektedir.
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        Haberler Spor Rambo Okan'ın gerçek adı ne? Rambo Okan kimdir? Rambo Okan nereli, kaç yaşında?
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