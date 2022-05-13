Rambo Okan'ın gerçek adı ne? Rambo Okan kimdir? Rambo Okan nereli, kaç yaşında?

"Rambo Okan" Trabzonspor'un şampiyonluğu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde asılan bayrağın iplerini üçüncü denemesinde kesmeyi başardı. Gece geç saatlerde bir kez daha köprüye gelen Okan, o anları bir de videoya aldı.