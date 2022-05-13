Rambo Okan'ın gerçek adı ne? Rambo Okan kimdir? Rambo Okan nereli, kaç yaşında?

Rambo Okan hakkında detaylar merak eidlip araştırılıyor. "Rambo Okan" Trabzonspor'un şampiyonluğu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde asılan bayrağın iplerini üçüncü denemesinde kesmeyi başardı. Peki, Rambo Okan kimdir? Rambo Okan nereli, kaç yaşında? Rambo Okan'ın gerçek adı ne? İşte merak edilenler!
"Rambo Okan" Trabzonspor'un şampiyonluğu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde asılan bayrağın iplerini üçüncü denemesinde kesmeyi başardı. Gece geç saatlerde bir kez daha köprüye gelen Okan, o anları bir de videoya aldı.
İLK 2 DENEMESİNDE BAŞARISIZ OLMUŞTU
Daha önce de köprüye gelip bayrağın iplerini kesmeye çalışan Okan, iki kez başarısız olmuş ve polis tarafından gözaltına alınmıştı.