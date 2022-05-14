Süper Lig şampiyonu Trabzonspor bugün evinde taraftarının önünde kupayı havaya kaldıracak

Şampiyon Trabzonspor bugün şampiyonluk kupasına kavuşacak. Bordo-Mavililer ilk olarak Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden saat 17.00'de deniz yoluyla 'Şampiyonlar filosu' oluşturarak Trabzon Limanı'na varacak. Karadeniz ekibi, daha sonra Trabzon Limanı'nda kendisini bekleyen üstü açık otobüse binerek karayolu ile stadyuma geçecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin kapıları ise taraftarlara 16.00'da açılacak. Kupa etkinlikleri ise 18.00'de başlayacak, konserler, horon, kolbastı gösterilerin ardından Bordo- Mavili takım kupasını alıp şampiyonluk turu atacak. Fırtına, kupa töreninin ardından Altay karşılaşması için özel uçak ile İstanbul'a hareket edecek. Kutlamalarda Apolas Lermi, İbrahim Can, Matthaidos Tsahouridis, Mero, Mustafa Topaloğlu ve Demet Akalın gibi isimler sahne alacak.

40 BİN BİLET TAM 20 DAKİKA İÇİNDE TÜKENDİ

Trabzonspor, Altay ile yarın Olimpiyat Stadı'nda oynayacağı karşılaşmanın biletlerinde indirime gitti. İndirim sonrasında 40 bin bilet 20 dakika içinde tükendi. Trabzonspor, Altay maçını kapalı gişe oynayacak.

DÜĞÜN GÜNÜMDEN DAHA HEYECANLIYDI

Trabzonspor'un yıldızı Uğurcan Çakır A Spor'a özel açıklamalar yaptı. Kaptan, "Antalya ile oynanan şampiyonluk maçında seyirci içeri girince onları çıkarmaya çalıştım, durun daha bitmedi diye. Maç biter bitmez soyunma odasına kaçtım ve ağladım. Çünkü benim çocukluk hayalimdi. Soyunma odasında 1 saat ağlamışımdır, o kadar duygulandım. Şampiyonluk maçı düğün günümden daha heyecanlıydı" diye konuştu. Uğurcan Çakır, "Trabzonspor'da 3 kupam var. Avrupa'ya gidersem bana kızmazlar artık. Mantıklı bir teklif olursa gitmek istiyorum. Daha önce de teklif oldu ama ben hep ortada kaldım. Kulüp ne derse onu yapmak istedim. Çok fedakarlık yaptım, onlar da biliyor" dedi.