Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in gözü onda! Abdullah Aydın TFF 1. Lig'de parlıyor...

Beşiktaş son dönemde altyapıdan çıkardığı isimlerden çok önemli katkılar alarak dikkatleri çekiyor.



Geçtiğimiz sezon Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz'ı, bu sezon ise Serdar Saatçı ve Emirhan İlkhan'ı Türk futboluna kazandıran Siyah-Beyazlılar'da yıldızı parlamaya başlayan bir isim daha var.