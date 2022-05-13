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    • Spor
    • 13.05.2022 17:40
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    • 13.05.2022 17:47
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    Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in gözü onda! Abdullah Aydın TFF 1. Lig'de parlıyor...

    Geçtiğimiz sezon Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz’ı, bu sezon ise Serdar Saatçı ve Emirhan İlkhan’ı Türk futboluna kazandıran Beşiktaş'ta 21 yaşındaki Abdullah Aydın'ın da yıldızı parlıyor. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel haber
    ÖZEL - Ismael’in gözü onda…1. Lig’de parlıyor

    Beşiktaş son dönemde altyapıdan çıkardığı isimlerden çok önemli katkılar alarak dikkatleri çekiyor.

    Geçtiğimiz sezon Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz'ı, bu sezon ise Serdar Saatçı ve Emirhan İlkhan'ı Türk futboluna kazandıran Siyah-Beyazlılar'da yıldızı parlamaya başlayan bir isim daha var.



    Sezon başında TFF 1. Lig ekibi Menemenspor'a kiralanan Abdullah Aydın son dönemde gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. 10 numara pozisyonunda oynayan 21 yaşındaki futbolcu bu sezon 28 maça çıkarken, 1 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

    Menemenspor formasıyla son 8 lig maçında 6 asiste imza atan Abdullah Aydın, teknik direktör Valerien Ismael'in de dikkatini çekmiş durumda.



    Fransa doğumlu olan genç futbolcu 2020 yılında Concarneau takımından bedelsiz olarak transfer edildi. Geçtiğimiz sezon Altay'da kiralık oynayan Abdullah Aydın bu sezon başında ise Menemenspor'a kiralık olarak gönderildi.
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        Haberler Spor Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in gözü onda! Abdullah Aydın TFF 1. Lig'de parlıyor...
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