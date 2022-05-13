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    • Spor
    • 13.05.2022 15:17
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    • 13.05.2022 15:21
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    Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'dan A Spor'a özel açıklamalar

    Son dakika haberine göre Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, A Spor canlı yayınına katıldı. Çok özel açıklamalarda bulunan Uğurcan Çakır, "Abdullah Hoca bu takımda 10 sene kalsa çok mutlu olurum." dedi. Transferle ilgili de konuşan Çakır, "Mantıklı bir teklif gelirse bu sezon Avrupa'ya gitmek istiyorum." dedi.

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    Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, A Spor canlı yayınına katıldı. Çok özel açıklamalarda bulunan Uğurcan Çakır, "Abdullah Hoca bu takımda 10 sene kalsa çok mutlu olurum." dedi.

    İşte Uğurcan Çakır'ın açıklamalarından öne çıkanlar
    Şampiyon olacağımı hayal ediyordum. Çocukluğumdan beri Trabzonsporluydum. Şampiyonluk yaşamak nasip oldu. Herkesin çok büyük emeği var. Şampiyonluk altyapıdayken hayalimdi ama A takıma çıkınca hedefim oldu ve gerçekleştirdim.

    Çalıştığım bütün hocalarım ve önümde oynayan tüm kalecilerden bir şey öğrenmeye çalıştım. Hepsine teşekkür ediyorum. Kariyerimde kırılma anı Onur abinin sakatlığı oldu. Bulduğum şansı iyi değerlendirdim.

    Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'un başına geçince çalışması ve yaptıkları beni şampiyonluk hedefine ulaşacağımıza inandırdı. Transfer teklifleri vardı ama burada kalıp şampiyon olacağımızı hissettim. Trabzonspor'un şampiyonluğu benim için her şeyden önemli.

    İnşallah dünyanın en iyi 3 kalecisinden biri olurum. Bunun için çalışıyorum.

    Trabzonspor için çok fedakarlık yaptım, kulüp de yaptı. Hedeflerim arasında Avrupa'ya gitmek var. Bana ve kulübe uygun ve mantıklı bir teklif gelirse gitmek istiyorum. 3 kupam var artık bana kızmazlar diye düşünüyorum.

    Mantıklı bir teklif gelirse bu sezon Avrupa'ya gitmek istiyorum.

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