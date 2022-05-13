Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'dan A Spor'a özel açıklamalar

ASpor CANLI YAYIN

Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, A Spor canlı yayınına katıldı. Çok özel açıklamalarda bulunan Uğurcan Çakır, "Abdullah Hoca bu takımda 10 sene kalsa çok mutlu olurum." dedi.

İşte Uğurcan Çakır'ın açıklamalarından öne çıkanlar

Şampiyon olacağımı hayal ediyordum. Çocukluğumdan beri Trabzonsporluydum. Şampiyonluk yaşamak nasip oldu. Herkesin çok büyük emeği var. Şampiyonluk altyapıdayken hayalimdi ama A takıma çıkınca hedefim oldu ve gerçekleştirdim.

Çalıştığım bütün hocalarım ve önümde oynayan tüm kalecilerden bir şey öğrenmeye çalıştım. Hepsine teşekkür ediyorum. Kariyerimde kırılma anı Onur abinin sakatlığı oldu. Bulduğum şansı iyi değerlendirdim.