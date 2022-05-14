Portekizli teknik adam Jorge Jesus adım adım Kadıköy'e yaklaşıyor

Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun teknik direktörlüğü için en ciddi aday konumunda olan Jorge Jesus, yardımcısını ve avukatını İstanbul'a yolluyor. Portekizli hocanın yardımcısı ve avukatı sözleşme detaylarının tamamımı masaya yatıracak.
Görüşmede Başkan Ali Koç ile birlikte Sarı-Lacivertli yöneticiler de hazır bulunacak. Jorge Jesus, Fenerbahçe'ye sunduğu şartlarda tüm yardımcıları ile birlikte görev almayı şart koştuğu biliniyordu.
Ancak bu durumda yıllık 8 milyon Euro civarında bir rakam ortaya çıkıyordu.