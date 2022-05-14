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    Portekizli teknik adam Jorge Jesus adım adım Kadıköy'e yaklaşıyor

    Portekizli teknik adam Jorge Jesus adım adım Kadıköy’e yaklaşıyor. Jesus’un avukatı ve yardımcısı önümüzdeki hafta İstanbul’a gelerek Başkan Ali Koç ve Fenerbahçeli kurmaylarla sözleşme detaylarını masaya yatıracak

    Jesus’ta geri sayım

    Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun teknik direktörlüğü için en ciddi aday konumunda olan Jorge Jesus, yardımcısını ve avukatını İstanbul'a yolluyor. Portekizli hocanın yardımcısı ve avukatı sözleşme detaylarının tamamımı masaya yatıracak.

    Görüşmede Başkan Ali Koç ile birlikte Sarı-Lacivertli yöneticiler de hazır bulunacak. Jorge Jesus, Fenerbahçe'ye sunduğu şartlarda tüm yardımcıları ile birlikte görev almayı şart koştuğu biliniyordu.

    Ancak bu durumda yıllık 8 milyon Euro civarında bir rakam ortaya çıkıyordu.

        Görüşmede sözleşme detaylarının dışında Fenerbahçe yönetiminin önümüzdeki sezon için ayıracağı transfer bütçesinin miktarı da masaya yatırılacak.

        Jesus ile anlaşma sağlanması durumunda takımda kalacak ve gidecek oyuncular için de rapor hazırlanacak. Fenerbahçe'nin transferde geç kalmamak için hoca işinin bir an önce çözüme kavuşturulmasının gereği de yönetimde sıklıkla vurgulanmaya başlanmış durumda.
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        Haberler Spor Portekizli teknik adam Jorge Jesus adım adım Kadıköy'e yaklaşıyor
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