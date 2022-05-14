Portekizli teknik adam Jorge Jesus adım adım Kadıköy'e yaklaşıyor

Jesus ile anlaşma sağlanması durumunda takımda kalacak ve gidecek oyuncular için de rapor hazırlanacak. Fenerbahçe'nin transferde geç kalmamak için hoca işinin bir an önce çözüme kavuşturulmasının gereği de yönetimde sıklıkla vurgulanmaya başlanmış durumda.