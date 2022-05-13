Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı basın toplantısında gülmekten kırdı geçirdi

Abdullah Avcı, taraftarla yaşadığı anıyı anlattı ve dinleyenleri güldürdü. Tecrübeli teknik adam, "Çal Mağarası'na gittik. 50-60 metre gittik, karanlık. Biri bakıyor, 'Sen misin?' dedi. 'Benim' dedim. Trabzonsporluluğunu, bir de bana olan sevgisini anlattı. 'Hocam, Berat'ın yanı biraz boş kalmıyor mu?' dedi. Çok da samimi... 'Merak etme, çalışıyorum' dedim" ifadelerini kullandı. Abdullah Avcı gelecek sezon ile ilgili taraftara umut dolu mesajlar verirken oyunlarını daha da geliştireceklerini söyledi.
HAZIRLIKLAR TAM GAZ
Trabzonspor'da Cumartesi günü yapılacak olan şampiyonluk kutlamaları için geri sayım sürüyor. Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda gerçekleştirilecek olan kupa töreni için zemine dev bir etkinlik alanı kuruldu. Yapılacak olan havai fişek ve ışık gösterileri için de tüm altyapı oluşturuldu. Kulübün bu süreçte herhangi bir eksiklik yaşamaması için en ince detayını kadar süreç gözden geçiriliyor.
OKAY: SOYUNMA ODASINDA TRABZONSPOR KONUŞULUYOR
Getafe'de forma giyen eski Trabzonsporlu Okay Yokuşlu, "Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarını bizim soyunma odasında bile soruyorlar. Bütün dünya kutlamaları konuşuyor şu an. Meşhur kutlama görüntüsü var, telefon ışıklarıyla yapılan. Bütün sosyal medyada yer buldu" şeklinde konuştu.
SİVAS'TA KAZANAN YOK
TFF 2. Lig yükselme playoff çeyrek finalinde dün önemli maçlar oynandı. Sivas Belediye sahasında karşılaştığı Bodrumspor'la 0-0 berabere kalarak ev sahibi avantajını kullanamadı. Bayburt Özel İdare de 1461Trabzon ile golsüz berabere kaldı. Tarsus İdman Yurdu-Amed Sportif maçı da 0-0 biterken, Karacabey deplasmanda Isparta'yı 2-0 yendi. TFF 3. Lig yükselme play-off yarı finalinde ise şu sonuçlar alındı: Hopa- Kütahya: 2-1, Ofspor-Fethiye: 1-1, Arnavutköy-Bursa Yıldırım: 3-1.