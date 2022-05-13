Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı basın toplantısında gülmekten kırdı geçirdi





TOTENHAM KİM İÇİN KAPIDA!

Fenerbahçe'nin 23 milyon Euro serbest kalma bedeli belirlediği, uygun bir teklif gelmesi durumunda değerlendirmeyi düşündüğü Güney Koreli stoperi Kim-Min Jae için İngiliz kulübü Tottenham devreye girmeye hazırlanıyor. İngiliz yetkililerin önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'nin kapasını çalacağı ve resmi teklifi Sarı-Lacivertli kulübe ileteceği idda edildi. Gelen bilgilere göre Kim-Min Jae ile ilk teması kuran isim ise yine bir Güney Koreli. Tottenham'ın Güney Koreli forveti Heung Min Son'un Sarı-Lacivertli vatandaşı ile haftalar öncesinden temasa geçtiği ve kendisine bilgi verdiği iddialar arasında. Ülkesinde ameliyat olan ve sezonu kapatan Kim için önümüzdeki 2 hafta son derece kritik gibi görünüyor. Tottenham'ın daha önce yaptığı 15 milyon Euro'luk teklifi yükseltmesine ise kesin gözüyle bakılıyor. Kim-Min Jae kısa bir süre önce ameliyat olmuştu.