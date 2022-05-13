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    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı basın toplantısında gülmekten kırdı geçirdi

    Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı, kentte yaşadığı komik bir anısını paylaştı.İşte sizler için derlediğimiz 13 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Berat’ın yanı boş kalıyor!

    Abdullah Avcı, taraftarla yaşadığı anıyı anlattı ve dinleyenleri güldürdü. Tecrübeli teknik adam, "Çal Mağarası'na gittik. 50-60 metre gittik, karanlık. Biri bakıyor, 'Sen misin?' dedi. 'Benim' dedim. Trabzonsporluluğunu, bir de bana olan sevgisini anlattı. 'Hocam, Berat'ın yanı biraz boş kalmıyor mu?' dedi. Çok da samimi... 'Merak etme, çalışıyorum' dedim" ifadelerini kullandı. Abdullah Avcı gelecek sezon ile ilgili taraftara umut dolu mesajlar verirken oyunlarını daha da geliştireceklerini söyledi.



    HAZIRLIKLAR TAM GAZ
    Trabzonspor'da Cumartesi günü yapılacak olan şampiyonluk kutlamaları için geri sayım sürüyor. Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda gerçekleştirilecek olan kupa töreni için zemine dev bir etkinlik alanı kuruldu. Yapılacak olan havai fişek ve ışık gösterileri için de tüm altyapı oluşturuldu. Kulübün bu süreçte herhangi bir eksiklik yaşamaması için en ince detayını kadar süreç gözden geçiriliyor.



    OKAY: SOYUNMA ODASINDA TRABZONSPOR KONUŞULUYOR
    Getafe'de forma giyen eski Trabzonsporlu Okay Yokuşlu, "Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarını bizim soyunma odasında bile soruyorlar. Bütün dünya kutlamaları konuşuyor şu an. Meşhur kutlama görüntüsü var, telefon ışıklarıyla yapılan. Bütün sosyal medyada yer buldu" şeklinde konuştu.




    SİVAS'TA KAZANAN YOK
    TFF 2. Lig yükselme playoff çeyrek finalinde dün önemli maçlar oynandı. Sivas Belediye sahasında karşılaştığı Bodrumspor'la 0-0 berabere kalarak ev sahibi avantajını kullanamadı. Bayburt Özel İdare de 1461Trabzon ile golsüz berabere kaldı. Tarsus İdman Yurdu-Amed Sportif maçı da 0-0 biterken, Karacabey deplasmanda Isparta'yı 2-0 yendi. TFF 3. Lig yükselme play-off yarı finalinde ise şu sonuçlar alındı: Hopa- Kütahya: 2-1, Ofspor-Fethiye: 1-1, Arnavutköy-Bursa Yıldırım: 3-1.



        ABDÜLKERİM BARDAKÇI 5 MİLYON EURO!
        Konyaspor CEO'su Mustafa Göksu, "Oyuncumuz için 5 milyon Euro'nun altındaki tekliflerle ilgilenmiyoruz" dedi. Beşiktaş'ın transfer listesinde ilk sıralarda yer alan Abdülkerim Bardakçı için Konyaspor cephesinden açıklama geldi. Yeşil-Beyazlı kulübün CEO'su Mustafa Göksu yaptığı açıklamada, "Abdülkerim Bardakçı için çok fazla teklif var. Şu anda lig devam ettiği için teklifleri bekletiyoruz. Ama Abdülkerim için 5 milyon Euro'nun altında gelen tekliflerle kesinlikle ilgilenmiyoruz" ifadelerini kullandı. Tecrübeli stoper bu sezon toplam 33 maçta forma giyerken 5 gol atıp 4 de asist yaptı. 27 yaşındaki oyuncunun Konyaspor ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

        2025 YILINA KADAR KONYA'DA
        Konyalı Abdülkerim Bardakçı'nın Konyaspor ile sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Güncel piyasa değeri 4.2 milyon Euro.



        BEŞİKTAŞ TAKTİK ÇALIŞTI
        Beşiktaş, Göztepe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına dün yaptığı idmanla devam etti. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetimindeki idman taktik ağırlıklıydı. Hırvat stoper Domagoj Vida takımdan ayrı çalıştı.



        BERKE ANDERLECHT'E SİNAN F.BAHÇE'YE
        Belçika basını Anderlecht'in kaleci Berke Özer ile ilgilendiğini, Sinan Bolat'ın bir sonraki durağının da Sarı-Lacivertli kulüp olduğunu yazdı. Belçika'nın önemli yayın organlarından Voetbal Belgie'de yer alan haberde Belçika kulüplerinin önümüzdeki sezon için transfer listelerini ve takımlarından ayrılacak futbolcuların muhtemel duraklarını açıkladı. Anderlecht'in Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan kaleci Berke Özer ile ilgilendiği belirtildi. Haberde Fenerbahçe'yi kaleci konusunda ilgilendiren bir önemli detaya daha yer verildi. Belçika ekibi Gent ile sözleşmesi bu ay sonu bitecek olan Sinan Bolat'ın da takımından ayrılacağı belirtilirken, deneyimli kalecinin bir sonraki durağı Fenerbahçe olarak gösterildi. Fenerbahçe ara transfer döneminin son günlerinde Sinan Bolat'ı kadrosuna katmak istemiş, 33 yaşındaki file bekçisini ikna etmesine rağmen kulübü ile anlaşamayınca bu transfer gerçekleşmemişti. Fenerbahçe'nin teklifi sonrası takımdan ayrılmak isteyen Sinan, Gent'teki formasını da kaybetmişti.



            TOTENHAM KİM İÇİN KAPIDA!
            Fenerbahçe'nin 23 milyon Euro serbest kalma bedeli belirlediği, uygun bir teklif gelmesi durumunda değerlendirmeyi düşündüğü Güney Koreli stoperi Kim-Min Jae için İngiliz kulübü Tottenham devreye girmeye hazırlanıyor. İngiliz yetkililerin önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'nin kapasını çalacağı ve resmi teklifi Sarı-Lacivertli kulübe ileteceği idda edildi. Gelen bilgilere göre Kim-Min Jae ile ilk teması kuran isim ise yine bir Güney Koreli. Tottenham'ın Güney Koreli forveti Heung Min Son'un Sarı-Lacivertli vatandaşı ile haftalar öncesinden temasa geçtiği ve kendisine bilgi verdiği iddialar arasında. Ülkesinde ameliyat olan ve sezonu kapatan Kim için önümüzdeki 2 hafta son derece kritik gibi görünüyor. Tottenham'ın daha önce yaptığı 15 milyon Euro'luk teklifi yükseltmesine ise kesin gözüyle bakılıyor. Kim-Min Jae kısa bir süre önce ameliyat olmuştu.



            FENER PİŞMAN OLUR MU?
            Başkan Ali Koç'un Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna oturduğu ilk sezon olan 2018-2019'da 1.5 milyon Euro karşılığında Altınordu'dan transfer edilen Barış Alıcı nihayet beklenen çıkışı yaptı. Gençlerbirliği ile 1. Lig'de 33 maçta forma giyen genç futbolcu 8 gol ve 6 asistle tam 14 gole katkıda bulundu ve takımının en önemli hücum silahlarından birisi oldu. Barış Alıcı'nın bu performansı sosyal medyada da konuşulmaya başlandı. Fenerbahçeli taraftarlar genç futbolcunun gösterdiği büyük çıkış sonrası sanal alemde görüşlerini açıkça ortaya koydular. Taraftarlar "Keşke bonservisiyle göndermeseydik. Umarım pişmanlık yaşamayız. Bu sezon Gençlerbirliği formasıyla harika ir sezon geçirdi" ifadesini kullanıyor. Gençlerbirliği ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Barış Alıcı'yla Süper Lig'den çok sayıda takımın ilgilendiği belirtiliyor.



            SAMANDIRA'DA KARAGÜMRÜK MESAİSİ
            Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı çalışma ile devam etti. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman kondisyon ve taktik ağırlıklı geçti.



                EMİRHAN ACAR İÇİN KAPIŞMA!
                U17 Milli Takımımız'ın formasını giyen Emirhan Acar büyükleri peşine taktı... Avusturya'da AKA Tirol U18 takımında görev yapan genç yıldızla Galatasaray'ın yanı sıra Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da ilgilendiği belirtiliyor. Orta alanda 10 numara pozisyonunda oynayan Emirhan müthiş yetenekleri ile dikkatleri çekiyor. Galatasaray scout ekibinin yaklaşık 2 yıldır genç futbolcuyu dikkatle izlediği ve önümüzdeki günlerde Avusturya kulübüne teklif yapılacağı öğrenildi.



                YENİ ADAY YOK OLUR!
                Başkan adaylarından Metin Öztürk önemli açıklamalarda bulundu. Yeni bir aday çıkıp çıkmayacağı konusunda yaşanan tartışmaları değerlendiren Öztürk, "İki adayın dışında bir aday çıkacağını düşünmüyorum. İki adayın dışında çıkacak aday Galatasaray içinde kendi kimliğini bitirmiş olur. Şovunu yapmış olur. Ondan sonra hangi yüzle bizlerin arasında oturur, yaptığı kaosun sonuçlarını tartmaz mı bilmiyorum. Çıkan adayı Galatasaray kendi tarihi içinde yok edecektir" diye konuştu.



                SACHA BOEY'E YOL GÖZÜKTÜ
                Galatasaray'da 11 Haziran'daki seçim sonrası göreve gelecek olan yeni yönetim ve teknik heyetin takımda önemli bir değişim yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Birçok futbolcuyla yolların ayrılması beklenirken, bu isimlerden birisinin de Sacha Boey olacağı konuşuluyor. Sezon başında sürpriz bir şekilde Rennes'ten transfer edilen Kamerun asıllı Fransız sağ bek beklentilerin çok altında kalan bir performans sergiledi. 16 maçta 1 gol atabilen ve hiç asist yapamayan Boey'le ilgili gelişmeler Afrika basınında da geniş yankı buluyor. Afrikalı futbolcularla ilgili haberlere yer veren "Africa Foot United" isimli internet sitesi de Sacha Boey'in sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılabileceğini belirtti. Haberde, genç futbolcunun sezona iyi başladığı ve St. Johnstone maçında attığı gol sonrası büyük övgü aldığını belirtilirken, "Ancak peri masalı uzun sürmedi. Sakatlık ve Covid-19 sonrası takımdaki yerini kaybetti. Sezon sonunda Galatasaray'la yolları ayrılabilir" ifadesi kullanıldı.



                    KENDİMİ SUÇLUYORUM
                    Sezonun en çok tartışılan isimlerinden biri olan Berkan Kutlu özeleştiri yaptı. Genç yıldız, "Bu sezon her şeyi duygusal anlamda yaşadım. hayalindeki takıma geliyorsun ama tarihinin en kötü sezonunu yaşıyorsun. Kendimi suçluyorum" diye konuştu.



                    BUSENAZ SÜRMENELİ SON 16 TURUNA YÜKSELDİ
                    Türkıye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Busenaz Sürmeneli, tur atladı. Busenaz, ilk raundun bitimine 2 saniye kala İtalyan boksör Carini'nin ayak bileğini burkması sonucunda hakem kararıyla müsabakayı kazandı. Busenaz, son 16 turunda 15 Mayıs Pazar günü ABD'den Arika Melek Skoog ile mücadele edecek.



                    SAMSUNSPOR'DA ÇAĞDAŞ ATAN DÖNEMİ
                    TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, teknik direktörlük görevi için Çağdaş Atan'la 2+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Genç teknik adam ile ilgili resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor. Çağdaş Atan, en son Aytemiz Alanyaspor'da görev yapmış ve Akdeniz ekibiyle 47 maçta 1,51 puan ortalaması yakalamıştı.



                        MEMPHİS SERİYE TUTUNDU BUCKS DEPLASMANDA GÜLDÜ
                        NBA Batı Konferansı yarı final 5. maçında Memphis Grizzliers, Golden State'yi 134-95 yenerek seriye tutundu ve durumu 3-2'ye getirdi. Memphis'te Jackson ve Bane 21'er sayı ile oynadı. Diğer maçta Milwaukee deplasmanda Boston'u 110-107 yenerek seride 3-2 öne geçti. Bucks'ta Giannis Antetokounmpo, 40 sayı 11 ribaundla double double yaptı.



                        MEHMET ALİ YİĞİT ALTIN MADALYA KAZANDI
                        Milli sporcu Mehmet Ali Yiğit, Brezilya'da gerçekleştirilen 24. İşitme Engelli Olimpiyatları'nda 67 kilo grekoromen stilde. Finalde İranlı rakibini 8-0 teknik üstünlükle mağlup edip altın madalyayı boynuna taktı. Türkiye grekoromen stilde Kürşat Kiraz, Muhammet Akdeniz, Ahmet Talha Kacur, Bayram Aksu ve Mehmet Uysal ile 5 gümüş madalya elde etti.



                        FENERBAHÇE SAFİPORT KUPAYA 1 ADIM UZAKTA
                        Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinin ikinci maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 95-56 yendi ve seride 2-0 öhe geçti. 3 galibiyet elde edenin şampiyon olacağı seride Fenerbahçe, pazar günü Mersin'de oynanacak maçı da kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.



                            EUROCUP'IN İKİNCİSİ BURSASPOR YURDA DÖNDÜ
                            7DAYS Eurocup'ta İtalyan ekibi Virtus Segafredo Bologna ile final maçına çıkan Frutti Extra Bursaspor yurda döndü. Final maçında 80-67'lik skorun ardından turnuvayı ikinci sırada tamamlayan Frutti Extra Bursaspor, ikincilik ödülüyle havaalanında hatıra fotoğrafı çektirdi.

                            BEŞİKTAŞ'IN KURAL HATASI BAŞVURUSU REDDEDİLDİ
                            Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Trabzonspor deplasmanında bir pozisyonla ilgili yaptığı kural hatası başvurusunun reddedildiğini açıkladı. Siyah-beyazlılar, derbide kazanılan endirekt serbest vuruşun hakem tarafından usüle aykırı şekilde kullandırıldığı iddiasıyla kural hatası başvurusunda bulunmuştu. Tahkim Kurulu, yapılan toplantı sonrası söz konusu pozisyonun müsabaka sonucunu etkilediğine ilişkin itirazın tahmin ve varsayıma dayalı olduğu kabul edilerek talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı nedeniyle itirazı reddetti.

                            SOSA VEDAYA HAZIRLANIYOR
                            Fenerbahçe'nin sözleşme uzatmayı düşünmediği oyunculardan birisi olan Jose Sosa vedaya hazırlanıyor. Arjantinli futbolcu sezonun tamamlanmasıyla birlikte Fenerbahçe'den ayrılacak. Sosa'ya Süper Lig'den teklifler gelebileceği ifade ediliyor.

                            LARKİN EUROLEAGUE'İN EN İYİ 5'İNE SEÇİLDİ
                            Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin, 18.9 puanla THY EuroLeage'de sezonun en iyi 5'ine seçildi. Medya, taraftarlar, EuroLeague takım kaptanları ve başantrenörlerin oylarıyla belirlenen sonuçlara göre ilk beşte, Monaco'dan Mike James, Barcelona'dan Mirotic, Olympiacos'tan Vezenkov ve Real Madrid'den Tavares yer aldı.

                            PINAR KARŞIYAKA EFES'İ KONUK EDECEK
                            ING Basketbol Ligi play-off Çeyrek final serisi 2. maçında Pınar Karşıyaka, bugün Anadolu Efes ile karşılaşacak. Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma 19.30'da başlayacak. İlk maçı 90-66 kazanan Efes, bu maçtan da galip ayrılırsa yarı finale yükselecek. Maçı Karşıyaka kazanırsa, yarı finale çıkan takımı İstanbul'daki 3. maç belirleyecek.

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